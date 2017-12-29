上班族午休的10个好处 运动十分钟足以健脑

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

上班族午休的10个好处

上班族忙碌时，往往没有午休时间，在办公桌上解决午饭后就直接投入工作。其实，中午小憩一刻或出去走走，不但有利于下午的工作，还对身体有很多好处。

1.提高注意力。美国伊利诺伊大学研究发现，长时间受到来自电脑、手机等的同一感官刺激，会使大脑习惯所看到的东西，容易错过重要细节。中午短暂地休息一会，就可使注意力显著提高，下午任务完成得更好。

2.保护视力。长时间盯着屏幕会让眨眼次数减少，眼睛缺乏润滑，导致干眼症。日本研究人员发现，与每天看屏幕5小时的工人相比，看屏幕至少7小时的工人眼睛润滑度低50%。

3.改善睡眠。多项研究证实，屏幕的蓝光会减少人体褪黑激素的分泌，影响睡眠。一项涉及300名参试者的研究发现，每天午休15分钟可以减少暴露在蓝光中的时间，提升睡眠质量。【详细】

运动十分钟足以健脑

加拿大西部大学一项研究显示，哪怕只运动10分钟，足以让大脑受益，提升脑力。

研究人员让志愿者坐着阅读杂志10分钟，或者骑健身自行车做10分钟中等强度至剧烈运动。运动前和运动后分别评估志愿者的脑力，显示参与运动的志愿者脑力改善，反应更精准、速度更快。研究人员推断，短时间运动激活了大脑额顶网络。先前研究显示，这一区域在认知行为变化中起着关键调控作用。

研究报告由最新一期英国《神经心理学》刊载。美国医学新闻网站22日报道称，这意味着，人们骑自行车或者快走一会儿，即便只有一次，也会立即受益。【详细】

6种饺子馅的养生功效

冬季记得要多吃饺子。因为这个时候，蔬菜、水果都不是很丰富，吃顿饺子，就等于一次吃了七八种食物，论养生效果，是谁也不如它呀。

茴香饺养胃健脾

茴香饺子算是非常健康的一种了，营养价值很高。每百克的茴香，维生素A和钙的含量，均居叶菜之首。中国《药典》也有记载，茴香有健胃、散寒、行气、止痛的作用，蔬菜大多性寒，茴香却性温，因此脾胃功能差而且还喜欢吃素饺的人，选茴香饺准没错。

鲜虾饺口感鲜香

不管在哪，鲜虾馅儿的饺子总是最受欢迎，口味鲜，还不腻，放在冬天吃，还有提高食欲的作用。自己在家做鲜虾饺，最主要的问题就是包出来的味道不够鲜，有两个关键，一个就是放盐的时间。鲜虾馅儿要先放盐，这样会比较黏糊，口感才好。第二个关键是不要放葱姜，否则就易出汤，而且葱姜的味道也会盖住虾的鲜味。

韭菜饺子防便秘

很多人很喜欢韭菜的那股香味，其特殊的辛香气味有助于疏调肝气、增进食欲。韭菜中含有大量维生素和粗纤维，能增进胃肠蠕动，具有防治便秘的作用。消化不良或肠胃功能较弱者不宜多吃，建议每次将2～3种馅的饺子搭配吃，营养更全面，也能避免胃肠不适。

白菜饺子清热消食

俗话说，“百菜不如白菜”，过年时大鱼大肉吃多了，做饺子时就不要再加肉了，可以来点纯素的白菜黑木耳饺子。白菜木耳黑白配，再搭配一些鸡蛋，不但清淡可口，而且营养丰富。

香菇饺子健脾助消化

香菇是营养丰富的食用菌类，被誉为菇中皇后，当然做饺子馅时必然少不了啦。香菇饺子做起来可是有讲究的，一是最好选用新鲜的香菇，细嫩，老年人易消化;另外，香菇可以和洋葱以及肉类搭配。香菇具有健脾的作用;洋葱中含有硫化物，具有降低胆固醇的作用。

酸菜饺子爽口解腻

过年的时候，东北很多地区都会包酸菜饺子吃，吃起来不但又酸又甜，还能促进食欲;另外，酸菜还能够中和肉类的腥腻味儿，爽口不油腻，因此也适合老年人食用。【详细】

蒸桑拿对健康有啥好处？

人类蒸桑拿的历史已经有两千年了。虽然它起源于芬兰，但喜欢蒸桑拿的人遍布世界各地。时至冬季，美国一家健康医疗网络媒体近日盘点了蒸桑拿的诸多健康益处。

蒸桑拿是指在封闭房间内用蒸汽对人体进行理疗的过程。通常，桑拿室内的温度可以达到60℃以上。它利用对全身反复干蒸冲洗的冷热刺激，使血管反复扩张及收缩，从而起到增强血管弹性和预防血管硬化的效果。在现代芬兰，有近1/3的成年人是桑拿馆的常客。细数起来，蒸桑拿对健康有七条好处呢。

经常洗桑拿有助于避免患上高血压。高血压是心脏病的一个重要风险因素。东芬兰大学的研究者发现，与每周只洗1次桑拿的同龄人相比，每周至少洗4次桑拿的男性患上心脏病的风险几乎减半。【详细】

4个时间段一定要让肌肤喝饱水

那些肌肤常保水嫩的女人不仅懂得如何保湿，更加懂得保湿的“时段”，如同抓住了皮肤“喝水”的最佳时机，盈润美肌自然唾手可得。

时段一：早晨起床时

清晨一觉醒来，常会感到喉咙干痒，皮肤干涩、没有弹性。因为经过一夜睡眠，从尿液、皮肤、呼吸中排出了大量水分，此时人体正处于一种生理性缺水状态。因此，清晨是给身体和肌肤补水的首要时机。

时段二：户外活动时

不是只有夏日的阳光才会夺去肌肤的水分，秋冬的紫外线一样是肌肤水润的大敌。风很容易把皮肤表层的水分带走，甚至鼻头上都暴起小干皮。

时段三：气候差异时

一天之间气温、湿度的变化也会影响我们的肌肤。比如秋季早晚的温差、在南与北的城市间奔波、出入空调开放的办公室……这些外部环境，足以令肌肤干燥老化。

时段四：久对电脑时

电脑辐射和积尘对肌肤最直接的影响就是缺水、毛孔堵塞、出现斑点，继而出现皱纹。【详细】

冬季更要在家“氧”生

寒冷的冬季，多数老人选择门窗紧闭，把寒冷关在窗外的同时，也把污染的空气关在了屋内。

据测定，在一个10平方米的房间里，如果门窗紧闭，让3个人同时在室内看书，3个小时后，会使房间内温度上升1.8℃、二氧化碳增加3倍、细菌量增加2倍、氨浓度增加2倍、灰尘数量增加近9倍，还有20余种其他物质。老人长时间吸入这样的空气，轻则会出现头痛、眩晕、精神萎靡不振、睡眠质量差等症状，重则会诱发或加重冠心病、慢性支气管炎、慢阻肺等心肺疾病，对健康十分不利。冬季漫长，如何能够在家“氧”生呢？

开窗通风，空气新鲜“氧”分足。室内天气晴朗时开窗通风，让室内室外的空气流通起来，让室外的含氧空气流入到室内，这是增加室内空气含氧量最好、最有效的办法。通过通风换气，一方面把有害的、被污染的空气及各种致病因子排出室外，另一方面从室外获得更多的氧气、负离子等有益物质，改善人体免疫系统、呼吸系统以及中枢神经系统的功能，调节大脑皮层的兴奋度。【详细】

☆ 精彩回顾 ☆

"冬藏"哪些部位不能露 避开养生3个误区

冬天养生以肾为先 抓住调体质的最好时机

老年人性价比最高的养生妙方 中医教你睡个好觉

街头散步无益于健康 最简单的体检是盘腿

五大对策延缓脑衰老 常做家务助你延寿

冬季咋让手脚不冰凉 如何养生来年更健康