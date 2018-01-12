会喝粥的人更长寿 这三类人少喝茶

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

会喝粥的人更长寿

中国人喝粥的历史至少有2000年以上，喝粥助人长寿的例子历史上很常见。南宋陆游在古稀之年，不仅齿牙完坚，且耳聪目明，最终活到85岁，就与爱喝粥有关。

但粥的种类多种多样，对于不同年龄、不同职业的人来说，喝粥也应该有不同的侧重。

老年人及消化系统尚未发育完善的儿童，由于消化吸收功能较弱，吃太多粗粮，会增加胃肠负担。可选择小米、大黄米、糙米等易消化的粗粮，烹调时要把粥煮得软烂黏糊些，以利于消化吸收。【详细】

寒冬腊月手脚冰凉怎么办？

寒冬腊月，不少人经常手脚冰凉，不容易暖和过来。最重要的是别让手脚裸露在外，另外，宽松衣物更有助保暖，因为空气可以充当隔热保温层，所以建议“用连指手套取代分指手套”。他还建议在宽松的厚毛袜内套一双紧身袜、大毛衣内穿一件紧身内衣。

手脚冰凉的人应当避免摄入尼古丁、咖啡因和酒精。尼古丁和咖啡因会令血管收缩，不利血液循环至肢体末端。而酒精暖身是错觉，事实上，“你没有变暖，只是不怎么清楚自己有多冷”。

多喝水有助调节体温，促进循环。冬季来一杯热饮，会让你由内而外暖起来。【详细】

冬季养生：藏肾护阳平安过冬

“冬者，天地闭藏，水冰地圻。”冬季万物闭藏，自然界阴盛阳衰，草木凋零，冰冻虫伏，潜藏阳气，以待来春。中医养生家认为，肾属水，开窍于耳和二阴，“其味为咸，其华在头发，其液为唾”，功能为藏精，主人体的生长、发育、生殖和水液代谢。

冬天，肾脏像水一样开始潜藏、凝滞，人体阳气内收，精气固藏，所以毛发黑润、牙齿坚固，腰背挺直，反应敏捷，耳聪目明。若封藏不固，精气就会流失，出现发枯齿摇、耳目失聪、喘息咳嗽、腰膝酸软、二便失常等不良现象。

顺从自然界的规律，人才能不干扰自身潜伏的阳气。冬季，天黑得早、亮得晚，就应该提早入睡、等到日光较为充足时再起床。青年人可以从深秋开始，坚持用冷水洗脸，增强身体的抗寒能力。老年人要避免在大寒、大风、雾露中锻炼，避免受寒，谨防心血管疾病发生。【详细】

这三类人少喝茶

喝茶是中国传统养生方式，对人体健康有很有益处，比如抗氧化、抗衰老、降血脂等。喝茶虽好，但也不是每个人都适用，其中，三类人最好少喝茶。

胃溃疡患者。患有胃溃疡、十二指肠溃疡或慢性萎缩性胃炎的人，最好不喝茶，尤其是不宜喝浓茶或空腹饮茶。茶叶含有的咖啡因和鞣酸会刺激胃黏膜，促进胃酸分泌，加重溃疡创伤。如果常饮浓茶，还有可能导致病情恶化。平时胃酸分泌过多的人更不适合饮用普洱茶和红茶，这两种茶叶的咖啡因含量比较高。

失眠或神经衰弱者。咖啡因有兴奋神经中枢的作用。如果平时就有失眠或神经衰弱等症状的人，对咖啡因比较敏感，最好在下午3点后就停止饮茶或咖啡，以免影响晚上的睡眠。

心律失常者。咖啡因会使人的心跳加快，造成心动过速等，甚至心悸，对心脑血管疾病患者来说，是一种潜在的威胁。如果有些人平时就有心律失常的现象，或者对茶、咖啡特别敏感，空腹喝茶，可能会引发头晕、心悸等不适症状，增加心脏负担，使病情更加严重。【详细】

冬日防治足跟皲裂有何妙招？

冬季里天气干燥，足跟干裂常常困扰着大家。足跟干裂的临床特点为足部皮肤粗糙增厚，出现裂隙、局部疼痛，可伴有出血，甚至走路不敢着地，活动受限。中医称为“破裂疮”。

足皲裂的发生与局部皮肤的解剖生理学特点及多种外在因素有关，也与全身状况有一定关系。外界因素包括多种物理、化学因素，如寒冷季节的户外活动，经常使用清洁剂，足部浅表真菌感染及局部的过度磨擦等，致皮肤弹性降低，牵拉后引起皲裂。

中医认为，足跟皲裂是由于肌肤外受寒冷风燥以致血脉阻滞、肌体气机不调，血脉运行不畅，四肢末端经脉失养，渐枯渐槁变脆，内由脾肾不足，气虚血燥，肌肤失养所致。【详细】

如何才能睡个好觉？记住这些要点

一项调研显示，成年人一年内的失眠患病率高达57%。一方面，不少人饱受失眠的痛苦；另一方面，不少人却经常熬夜、通宵达旦，肆意浪费着宝贵的睡眠时间。如何保持良好的睡眠，这里面有大讲究。

1.睡眠卧向

唐梁说，尽量避免北首而卧。古代养生家在这一点上基本一致。认为北方主冬主寒，恐北首而卧阴寒之气直伤人体元阳，损害元神之府。

2.睡眠时间

春夏宜晚睡早起(每天大约需睡5~7个小时)，秋季宜早睡早起(每天大约需睡7~8个小时)，进入冬季后，宜早睡晚起(每天大约需睡8~9个小时)。

3.睡觉姿势

身睡如弓效果好，向右侧卧负担轻。专家认为，不宜俯卧或把头埋在被子里睡觉，特别是老年人，仰卧、俯卧、左侧卧均不适宜，以右侧卧最好。研究表明，“睡如弓”能够恰到好处地减小地心对人体的作用力。

4.睡眠环境

卧室不要过大，面积小于20平方米。卧室要光线宜暗，保持安静，尽量不要开灯睡觉。卧室避免放置过多的电器，以确保人脑休息中不受太多干扰。此外，也不要佩戴项链、手镯、戒指、手表、假牙、手机等物品睡觉。

小贴士：睡眠十忌

我国古人把睡眠经验总结为“睡眠十忌”：一忌仰卧；二忌忧虑；三忌睡前恼怒；四忌睡前进食；五忌睡卧言语；六忌睡卧对灯光；七忌睡时张口；八忌夜卧覆首；九忌卧处当风；十忌睡卧对炉火。【详细】

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