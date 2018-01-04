减掉9斤体重、常吃西红柿炒蛋 19条防癌“军规”

编者按：随着生活水平的提高，健康成为我们最关注的话题。什么才是健康的食品？生活中如何预防身体的疾病？这都成为了大家关注的焦点。人民健康网推出《金台养生园》栏目，每周为您盘点最养生的生活方式，带您走进健康园地。

做到19条，不会得癌症

美国癌症协会（ACS）最新报告指出，美国42%的癌症病例和45%的癌症死亡与生活方式有关。今年7月发布的一份针对中国人的报告指出，47%的男性和28%的女性癌症病例与生活恶习相关。综合研究表明，从生活方式入手采取积极的预防措施有助于远离癌魔。正值年末，我们邀请权威专家共同梳理出19条防癌“军规”，大家在新的一年里不妨坚持做下去。

1.拥抱阳光。维生素D有助防范乳腺癌、肠癌、非霍奇金淋巴瘤等多种癌症。人体内的维生素D“蛰伏”于皮肤，需要充足的紫外线将其激活。每天晒太阳10~15分钟就能获益。最好晒胳膊、后背，不要隔着玻璃晒。女性不要涂抹太多防晒霜，要让身体沐浴阳光。

2.减掉9斤体重。美国癌症协会指出，女性20%的癌症死亡病例与超重或肥胖相关，而男性的这一比例达14%。减去多余的体重可以减少身体生成的雌性激素，对乳腺癌、子宫内膜癌和宫颈癌起到预防作用。即使体重并不超标，人过三十后如果增重9斤，患乳腺癌、胰腺癌和宫颈癌的风险都会攀升。【详细】

白发增多，刮浮白穴

“白发三千丈，缘愁似个长。”长白头发，与遗传有关，但长期生活在“高压”状态下，精神紧张，情绪压抑，也容易催生头上一片“霜”。中医认为，“发为血之余”“肾主骨，其华在发”，白发主要是由于肝肾不足、气血亏损所致。尤其是经常熬夜、精血暗耗的人，其肾精不足，毛发失去濡养，故而花白。

浮白穴是治疗白发的常用经验穴，它位于头顶部、耳后乳突的后上方，是足少阳胆经上的穴位，能清热祛湿、疏肝利胆、填精补肾。当肝阳上亢直达头顶时，头部会出现供血障碍，使毛囊得不到肝血的滋养。刮拭或按压浮白穴，可疏通头部经络、清肝泻火。另外，肝经和胆经相互络属，互为表里，浮白穴在胆经上，肝之余气泻于胆。刮痧是一种泻法，刮拭浮白穴可透邪外出，清肝利胆。【详细】

爱护人体“龙脉” 远离腰椎疾病

在人体的小宇宙中，脊柱称得上是身体中的一条“龙脉”，上连头部下接骨盆和下肢，被称为“阳脉之海”的督脉，就循行于脊柱。脊柱由颈椎、胸椎、腰椎、骶骨和尾骨组成，在脊柱上有四个正常的生理弯曲：颈、腰段向前凸，胸、骶段向后凸。在脊柱的每一块椎体上都有椎孔，各个相连的椎孔，构成了一条畅通的“隧道”，即“髓腔”。腔内有“脊髓”和组织液，脏腑及肢体与脊髓有着千丝万缕的关系。因此保护脊柱对身体健康至关重要。

俗话说“站有站相”“坐有坐相”，长时间的低头、弯腰，东倒西歪的随性坐姿，探着头、微驼背、身体往前倾的匆忙走路，不仅显得人即不够精神，同时也让脊柱受累。脊柱的养生保健首先从日常生活中的细节做起，要经常提醒自己：“端坐、正身、挺拔”，工作时应在椅子背上放一个枕，让腰椎处于自然放松的休息状态。生活中尽可能避免外界力对身体的冲击，如撞击、跌扑等。

“后背暖，全身暖，后背冷，全身冷”。人无论处在何处都要有意识地注意保暖，避免受到寒、湿等外邪的侵袭，防止脊柱受寒。【详细】

牛黄解毒片不能乱吃

牛黄解毒片是很多人常用的去火药，一旦出现便秘、口腔溃疡、牙龈肿痛、脸上起痘等自觉上火症状，就要用牛黄解毒片“清火”。牛黄解毒片虽然属于处方药，但管理并不十分严格，滥用情况时有发生。其实，解毒片也“有毒”，不能随便乱吃。

由于个人体质不同，即便是常规剂量服用牛黄解毒片，也可能出现一些不良反应，如皮肤瘙痒、皮疹或伴有发热、局部皮肤水肿、肝功能异常等情况。对于有神经系统、心血管系统病史的患者以及敏感体质者，服用牛黄解毒片后更易发生不良反应。此外，有些患者为了解决便秘问题而长期服用此药，或者为了尽快起效而擅自加大剂量服用，这些未经医嘱而随意服用的情况都有可能导致砷中毒。

那么，牛黄解毒片为什么有毒呢？原因出在牛黄解毒片中的雄黄。雄黄是含砷化合物，有研究表明，日摄入砷含量132930μg，11日内尿排砷量为1387.6μg，说明雄黄只有一部分从尿中排出，如果长期大量服用可能造成蓄积中毒。砷中毒者可表现为毛发脱落，皮肤角化、变黑，胸闷，心悸，肝脏受损以及神经感觉异常等。【详细】

脾胃弱，怎么冬补

“冬日进补，来年打虎”，为了冬补，有的人自行购买人参、鹿茸等大补之品；有的到医院找中医望闻问切后，量体进补；有的选择各种膏方进补……但有些人却越补越“虚”，出现腹胀、腹痛、上火、恶心等症状，即中医所说的“虚不受补”。

“虚不受补”最早见于清代陈士铎著《本草新编》,“愈补愈虚者,乃虚不受补，非虚不可补也，故补之法亦宜变。补中而增消导之品，补内而用制伏之法，不必全补而补之，更佳也。”这句话狭义上是指脾胃虚弱不能消化补药，广义上则泛指补药在被消化吸收后产生了各种不良反应。因此，一旦出现上述症状，就要考虑自己是否是“虚不受补”，并在以下几个原则指导下，科学进补。

胃气指脾胃之气，是后天生化的源泉。《黄帝内经》指出:“五脏者，皆察气于胃，胃者，五脏之本也。”“有胃气则生，无胃气则死”，说明人以胃气为根本，也因此把脾胃称为后天之本，为气血生化之源。不仅食物，药物也要经过脾胃功能的运化，才能够输布全身，发挥其疗效。同时，脾胃不适影响药物的消化吸收，而某些药物也会增加脾胃负担，甚至损害脾胃功能，加重其病变。因此，在冬补时，应慎重选用药材、食材，并兼顾脾胃的功能，保护胃气。【详细】

蒸桑拿对健康有啥好处？多达七条呢！

人类蒸桑拿的历史已经有两千年了。虽然它起源于芬兰，但喜欢蒸桑拿的人遍布世界各地。时至冬季，美国一家健康医疗网络媒体近日盘点了蒸桑拿的诸多健康益处。

蒸桑拿是指在封闭房间内用蒸汽对人体进行理疗的过程。通常，桑拿室内的温度可以达到60℃以上。它利用对全身反复干蒸冲洗的冷热刺激，使血管反复扩张及收缩，从而起到增强血管弹性和预防血管硬化的效果。在现代芬兰，有近1/3的成年人是桑拿馆的常客。细数起来，蒸桑拿对健康有七条好处呢。

经常洗桑拿有助于避免患上高血压。高血压是心脏病的一个重要风险因素。东芬兰大学的研究者发现，与每周只洗1次桑拿的同龄人相比，每周至少洗4次桑拿的男性患上心脏病的风险几乎减半。【详细】

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