每天4000步，提高记忆力

美国加州大学洛杉矶分校的一项新研究称，60岁以上的中老年人每天步行4000步，可以改善注意力、提高记忆力。

在为期两年的研究中，研究人员招募了29名60岁以上、对自己的记忆力比较不满意的中老年人，使用加速度计追踪他们7天内的身体活动，并记录了他们每天的平均步数。参与者被分成两组，一组每天走4000步以上，一组则步行少于4000步。随后进行的一系列神经心理测试和磁共振成像扫描发现，每天步行超过4000步一组人海马体（大脑深处的记忆关键区)及周围区域比那些走不到4000步的人变得厚一些。研究人员称，这些区域越厚，人们在注意力、信息处理速度和执行能力方面表现越好，认知功能越强。新研究被发表在《阿尔茨海默病杂志》上。

新研究的第一作者，美国加州大学洛杉矶分校普瑞巴·悉达斯教授说：“大脑厚度是比大脑容积更有效的测量方式，可以追踪人脑的细微变化，独立预测认知能力。未来的研究将会致力于了解人脑海马体薄厚变化的原因。”（杨 帆）