人平均每天要放14个屁，每天排气量约为0.5~2升。99%的气体没有气味，放屁臭是因为肠道细菌生成硫化氢等含硫化合物。美国东弗吉尼亚医学院胃肠病学助理教授帕特里夏·雷蒙德说，十字花科蔬菜、大蒜、洋葱、奶酪、果脯、坚果、啤酒、豆类、肉类等食物都可能导致放屁臭。另外，臭屁也可能传递某些健康隐患的信号。

1.乳糖不耐受。相当大比例的人群缺乏消化乳糖所需的酶。摄入奶制品后，乳糖通过小肠时不能被吸收，直接到了结肠。数万亿肠道细菌与乳糖“邂逅”会导致放臭屁。此外，对蔗糖、果糖等不耐受的人群也容易放臭屁。

2.糖醇。存在于减肥饮料、无糖糖果和一些口香糖中，包括山梨醇和木糖醇。这些甜味剂无法被人体完全吸收，下移到结肠就容易生成臭气。

3.便秘。过多食用低膳食纤维食物会造成排便困难，粪便在结肠中停留时间太长，生成大量臭气。建议多喝水、常锻炼，多吃高纤维食物。

4.药物。某些处方药、维生素、含铁营养品可造成腹胀。二甲双胍也有类似的副作用。另一种治疗糖尿病的药物α-葡萄糖苷酶抑制剂能放缓碳水化合物的吸收，也会造成排气量增多。

5.感染或疾病。如果放臭屁的同时伴随发烧、体重减轻、便血、持续性腹泻等症状，就需要警惕肠梗阻、炎症性肠病、腹腔疾病、结肠癌了。（肖 玲 编译）