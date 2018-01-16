中医认为，午时是心经气血最旺的时候，小憩一会儿可安神养气，但并非所有人都要这样做。有四类人睡午觉时需要“讲究”一些，否则可能弊大于利。

第一类是65岁以上或体重超标20%的人。身体质量指数算法为体重（公斤）除以身高（米）的平方，18.5~23.9为正常范围。这类人如果有午睡习惯，建议午饭应减少高热量、高脂肪饮食，否则容易囤积脂肪，加重肥胖。脑力劳动者中午感觉疲劳时，建议改在午饭前小憩15~30分钟。

第二类是低血压人群。这类人因血液流动较慢，新陈代谢偏缓，容易疲乏、精神萎靡、无力。建议饭后不要直接躺下，练练瑜伽或冥想打坐后再小睡，可使血液循环流动加快。

第三类是血液循环系统有严重障碍的人。如有脑血管梗塞、头痛头晕的病人，饭后最好不要直接午睡。因为饭后血液多涌向消化道，与大脑“争血”，可能增加脑血管意外的风险。这类人最好餐前先睡半小时，或者饭后半小时喝杯水再小憩。

第四类是失眠患者。这类人通常没有良好、规律的睡眠习惯。在调整睡眠习惯时建议不要午睡，否则可能影响夜间睡眠。如已有午休习惯，最好不要超过20分钟。

是否需要午睡，是由每个人大脑皮层生物钟调节发出的信息决定，并不是绝对的。只要身体好，夜间睡眠充足者不午睡一般不会影响健康。对于脑力劳动者、学生、体弱多病者或老人，午睡可使大脑和身体得到放松和休息，缓解情绪，是恢复和补充精力的一种好习惯。午睡15~30分钟最恰当，最好用卧姿或靠在椅背上，垫个午睡枕固定脖子。避免采取压迫颈部动脉或胸部的姿势，如脖子无支撑、直接趴在桌上等，以防大脑缺血缺氧，影响呼吸系统，增加心脏负担。（中南大学湘雅医院心血管内科主任医师 杨天伦）