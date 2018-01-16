长寿无疾六个原则：睡得香心态好 多活动大便畅

中医认为，人的生长规律是生、长、壮、老、已，没有病字，也没有死字。换句话说，如果按照中医的思维和要求来生活，顺应自然规律，完善衣、食、住、行、娱，就可以达到不发生疾病的“无病”状态，健康地生活，用《黄帝内经》里的一个词，就是“尽终天年，度百岁乃去”。

“上工不治已病治未病”，不舒服的症状是身体在提醒我们，要改变以往的生活习惯。症状有“来”就有“去”，依照中医的方法，及时消除引起不适的原因，实现无病到天年是再正常不过的事情。而我们，要当好自己生命的第一责任人，承担起肩负自己健康的责任。在此，我将自己的心得——健康长寿的六个原则，分享给大家。

1.良好的心态。

良好的心态分为三个层次。第一，自强不息。整日无所事事、吃喝等死，那不是良好心态。按照年龄段，该做什么做什么，这才是良好心态。年轻人学习，青年人工作锻炼，中年人要有担当，老年人以老有所养、老有所学、老有所乐、老有所教为己任，以健康为己任，不给家庭、党和社会添麻烦。第二，与人为善，勿以善小而不为。第三，知足常乐，有感恩之心。第四，心安理得。做任何事情能对得起自己的良心，能睡得着觉。

2.优质的睡眠。

人一生1/3左右的时间在睡眠中度过，因此，正确的睡眠非常重要。其一，要避风。床不要挨近门窗，一定要在角落里面。古代皇帝的卧室都很小，其主要目的也是避风。其二，要盖肚。位于腹部的神阙穴、关元穴是人体要穴，是人体精气聚集、栖息之地。其三，要睡子午觉。子，指子时（夜间11点至1点）；午，指午时（白天11至1点）。古人认为，这个时间是阴阳盛衰之时，人应该入静，以适应自然界的这个变化。尤其是子时入静，更为重要，所以熬夜对身体损害较大。其四，避免久卧伤气。人长时间卧床，老躺着不动，会导致精神昏沉、萎靡不振，引起气的散乱，得不到凝聚，久之则气散，无力化神，则人的精神更是萎靡不振，神疲乏力，形成恶性循环。

3.每天大便。

问诊时，我总是先问患者大便怎么样。一个人的大便可以自主、正常，预防和治疗其他健康问题往往事半功倍。每日5~7时是大肠经当令，有利排泄。大便前先摩腹、提肛，对排便有益。

4.合理饮食。

做到五个一点：少一点、暖一点、淡一点、素一点、早一点。晚餐最好在八点前吃，要多喝粥，戒烟限酒，喝温开水，忌冷饮。

5.主动活动。

只有主动活动，而非被动活动才能保持身体活力。在水质有保证的前提下，建议大家多游泳；适度快走、慢跑，打太极、五禽戏、门球、高尔夫等都是不错的运动。建议50岁以后，尽量不要打羽毛球、网球等激烈的球类运动，少爬楼梯、少登山，以免伤害膝关节，造成下肢行动不便。长期坐轮椅者，长寿者寡。

6.终身学习。

学习是改变自己的根本。晨朗诵、暮默念，即早上朗诵可激发阳气，晚上默念避免动气。终身学习，能帮助了解人生了解自己的身体状况，了解社会现状，对自己的生活规律有一个全面的、客观的认识，从而拥有良好的心态，进一步保证睡眠质量、大便畅通、饮食健康及活动适量。（中国中医药研究促进会非药物疗法分会常务副会长 买文军）