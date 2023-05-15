王浩：积极开展乳腺癌早期干预 助力提高患者预后改善

“乳腺癌防治重在早发现、早干预。”近日，四川省肿瘤医院乳腺科副主任王浩做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，围绕乳腺癌预防、早筛早诊、临床诊疗等话题进行了交流分享。

把握可干预因素筑起乳腺癌首道防线

“乳腺癌的发病机制十分复杂，一般被认为是多种因素相互作用的结果，可分为可干预因素和不可干预因素。”王浩认为，不可干预因素是先天或者无法避免的，包括遗传、年龄、乳腺密度和月经周期等。而当代医学更关注的是可干预因素，比如肥胖、生育、不良生活习惯等。这些诱因能够通过一系列科学的措施进行调整或纠正，从而降低罹患乳腺癌的风险。

“根据近年来的临床观察，乳腺癌的发病人群在逐年增加的过程中趋于年轻化。特别是现代女性生活和工作压力较大，长期精神压力过大容易影响肌体免疫功能，抗癌能力也随之降低。另外，有越来越多的女性推迟生育、减少哺乳，这些因素也增加了体内雌激素的暴露，导致乳腺癌的患病风险增大。”王浩分析了乳腺癌成因，同时建议，应围绕乳腺癌的可干预因素来开展乳腺癌预防。每个人都是自己健康的第一责任人，应该及时关注自身健康，尤其要遵循健康的生活和饮食习惯，注意不要长期滥用外源性雌激素，这会刺激体内激素分泌异常，促使乳腺癌风险成倍增长。此外，对于特殊人群，临床上也可根据患者实际情况，定制相应的治疗方案来帮助患者降低患癌风险。

早筛早诊是提升乳腺癌预后关键

乳腺癌是一种可以通过早期筛查发现的恶性肿瘤，早期筛查、早期诊断和早期治疗将极大提升乳腺癌的预后，对患者意义重大。针对早筛早诊，王浩说：“乳腺癌筛查的主要目标是尽早发现、尽快处理，将乳腺癌的影响降低到最小，力争不影响寿命和生活质量。目前，乳腺癌筛查的手段多样，使用较为广泛的有乳腺照片、乳腺彩超、钼靶检查等。运用影像学检查能够更准确筛查和判断病灶，尤其在临床还不能触及肿块的乳腺癌诊断中扮演着重要角色，为后续治疗提供科学且精准的依据。对于已经出现乳房疼痛、乳房肿块、皮肤红肿或凹陷等症状的患者，更要及时就医并进行影像筛查，争取尽早治疗。”

近年来，我国各地不断加大对妇女宫颈癌、乳腺癌“两癌”筛查，旨在促进疾病早诊早治，提高妇女健康水平，并提出“到2025年底，要实现适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%以上、乳腺癌筛查率不断提高”等具体目标。对此，王浩认为，随着我国肿瘤防治工作的深入开展以及公众健康意识的逐步提升，我国城乡适龄妇女乳腺癌筛查水平正逐渐提升。需要注意的是，肿瘤筛查是一项系统性工程，需要全社会共同行动，而公立医疗机构又是非常重要的一环。

建议相关机构可以通过专业角度加强癌防的科普知识宣传，利用多种形式助力提高全社会的癌防意识。同时，将工作重心放在肿瘤二级（早诊早治）与三级预防（康复治疗）方面，并着眼于早期诊断和规范化治疗，学会“主动出击”，让肿瘤治疗关口逐步前移，提升整体诊疗效果。

分类而治促进乳腺癌精准治疗

乳腺癌已能够通过分子分型的划分开展精准治疗。王浩介绍说，分子分型的划分使肿瘤治疗更加精准化，依据不同的分子分型，可为患者选择不同的治疗方案，包括内分泌治疗、靶向治疗与免疫治疗等一系列组合方案，甚至在了解肿瘤的驱动因素后，临床还可以积极探索更多创新治疗方案，例如通过抗HER2的靶向治疗联合内分泌治疗、新辅助内分泌治疗等，降低治疗的毒副作用，提升患者治疗期间的生活质量以及治疗信心。

“肿瘤临床治疗的探索和进步离不开学科的建设与发展，特别是多学科合作的强化，将有助于提升整体医疗服务能力和医疗治疗。”王浩建议，促进乳腺学科建设和临床诊疗进步，首先要确立以患者为中心的指导思想，通过多学科诊疗推动全方位、专业化、规范化的诊治策略以及合理的医疗资源配置。其次，要建立多学科合作的规范化流程，让多学科合作更加顺畅、高效，提升临床诊疗效率，提高医患双方的接受度和依从性。同时，需要不断提高多学科诊疗团队专业人员业务能力，提升各专业诊疗水平，让多学科团队资源更好的进行整合。（何垚森）