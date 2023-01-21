十部门：到2025年适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%

人民网北京1月21日电 （记者孙红丽）宫颈癌是严重威胁妇女健康的恶性肿瘤。近日，国家卫生健康委、教育部、民政部、财政部等十个部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，试点推广适龄女孩HPV疫苗接种服务；适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

其中，普及宫颈癌防治知识，降低患病风险方面，《行动计划》提出，促进HPV疫苗接种。对于符合要求的国产HPV疫苗加快审评审批。加强HPV疫苗接种规范化管理，建立真实完整的疫苗购进、储存、分发、供应记录，及时公布有资质的接种单位名单，做好疑似预防接种异常反应监测和处置。积极发挥学校在组织动员方面的作用，提升适龄女孩HPV疫苗接种意愿。鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点，探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。

加强宫颈癌筛查服务，促进早诊早治方面，《行动计划》提出，健全宫颈癌筛查长效工作机制。逐步提升适龄妇女宫颈癌人群筛查率，重点关注未接受过筛查的适龄妇女，完善流动人口在常住地接受筛查的配套政策，促进更多妇女接受筛查。合理设置并公布筛查网点，推广预约筛查制度，采用流动服务车等灵活的筛查组织方式，方便妇女就近接受筛查。

规范宫颈癌治疗，加大医疗救治保障力度方面，《行动计划》提出，做好宫颈癌患者救助救治。完善以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助等共同发展的多层次医疗保障体系，合力减轻宫颈癌患者就医负担。

完善宫颈癌综合防治体系，提高防治能力方面，《行动计划》提出，加强宫颈癌防治能力建设。依托宫颈癌防治能力较强的医疗机构承担当地宫颈癌防治技术指导职责，加强设施设备和人员配备。

《行动计划》还要求，各地要强化基本公共卫生服务经费保障，落实好农村妇女“两癌”筛查项目，推动建立多元化的资金筹措机制，积极鼓励社会资本投入宫颈癌防治，集中各方力量推进宫颈癌防治事业。