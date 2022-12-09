新冠重型患者的临床干预手段有哪些？专家解答

人民网北京12月9日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就中西医结合医疗服务保障召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，从临床医生的角度来看，不同年龄群体的重症患者在症状上有什么不同？他们的临床干预手段有什么不一样？

北京朝阳医院副院长童朝晖表示，新冠病毒奥密克戎变异株传播力、传染性增强，但毒力和致病力明显下降，比如无症状感染者、轻型感染者占90%以上，重型和危重型的比例比较低，特别是对于青壮年、没有明显基础疾病的人群，极少出现重型和危重型的情况。

童朝晖表示，重型患者主要表现为体温持续高热，出现呼吸频率加快、胸闷气短、氧合下降等症状，这类病人甚至需要吸氧。所以在临床上，重型患者除了注意休息，保证营养，保证水、电解质平衡之外，通常还会给予氧疗、抗病毒治疗，必要时还会给予呼吸支持治疗，包括俯卧位通气、抗菌治疗等。

“对于高龄患有心脑血管疾病的，或者有慢性肺部疾病、肿瘤、免疫抑制等人群，出现新冠重症后，除了按照上述新冠重症救治的策略之外，还要注意积极治疗原发病、基础疾病。”童朝晖表示，考虑到这类患者涉及多学科的病情变化，所以要注重多学科联合会诊，根据患者的病情，分层分类精准救治。