国家疾控局：国内疫情目前仍处于局部零星散发状态 未出现规模性疫情

人民网北京5月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，主题为：新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作。

会上，有记者提问，今年“五一”假期期间人员流动比较大，节后全国疫情形势如何？根据研判，是否会出现聚集性疫情？

国家疾控局传染病防控司副司长刘清表示，近期，全国发热门诊监测结果显示，“五一”期间部分地区疫情出现小幅上升，但各地在院重症病例数均未出现大幅增加，医疗机构正常诊疗秩序也未受到影响。总体来看，国内疫情目前仍处于局部零星散发状态，各地医疗服务秩序正常，全国未出现规模性疫情。

刘清说，专家研判认为，由于人群接种疫苗和新冠病毒感染后的免疫力存在随时间衰减的客观规律，全国疫情在今年4月上旬达到2022年11月以来的最低水平，近期开始出现缓慢上升的情况，这种变化趋势符合预期，也与全球奥密克戎病毒株波动流行的规律相似。人群免疫力衰退是一个逐步渐进的过程，当前我国的人群总体免疫保护水平仍然较高。

刘清表示，“五一”期间人群聚集和流动性增强，客观上增加了病毒的传播机会，预计“五一”假期后局部地区疫情可能会出现小幅反弹，发生聚集性疫情的场所可能会有所增加，但出现区域性规模性疫情的可能性不大，短期内不会对医疗救治和社会运行造成明显的冲击。