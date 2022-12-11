广州专家：建议肿瘤患者感染新冠后暂停放化疗等，待转阴后重启

广州医科大学附属第一医院胸外科胸部肿瘤综合病区负责人、国家呼吸医学中心办公室主任梁文华10日表示，虽然奥密克戎毒株毒力下降，但肿瘤患者还是要尽可能做好防护，避免过早感染和反复多次感染。感染新冠后需暂停放化疗、免疫治疗，待转阴后再重启，或在医生指导下使用。靶向药物可以持续服用，无需停药。

在2020年疫情暴发的初期，广州医科大学附属第一医院团队发表了第一个关于肿瘤患者感染新冠的预后研究，揭示现患肿瘤的病人，以及经过手术等治疗后康复的患者，相比非肿瘤患者，重症/死亡的风险分别增加了4倍和2倍。该结果发表在国际顶尖期刊《柳叶刀·肿瘤》。

“虽然奥密克戎变体毒力大幅下降，但肿瘤患者仍有一定风险。”梁文华称，肿瘤患者普遍免疫力较低，尤其在接受放化疗等具有免疫抑制作用的治疗期间。与此同时，肿瘤患者免疫清除能力低，病灶入侵时就更容易繁殖和扩散，导致重症的发生。不管是治疗期还是康复期，肿瘤患者感染新冠后转重症的风险高于普通人。“即使是早期肿瘤，接受手术后完全根治，创伤带来的免疫低下也会持续大约半年。”他说。

“不过不用过于恐慌，日常需要加强个人防护(N95口罩、保持社交距离、勤洗手)，通过尽快完成疫苗全程接种(包括加强针)等方式提高免疫力。”梁文华称，阳转期间，患者要保持充足的水分摄入和睡眠，密切关注症状变化，可适当使用退热、镇咳等药物缓解症状。如出现持续高热(高于38.5摄氏度，超过3天)、胸闷、胸痛、呼吸困难、意识模糊等症状，或者肿瘤原有症状加重，尽快到医院就诊。

梁文华认为，感染新冠后需暂停放化疗、免疫治疗，待转阴后再重启，或在医生指导下使用。“由于放化疗抑制免疫，因此在感染期间应先暂停，同时注意监测血常规，避免白细胞低引起继发感染。而免疫治疗涉及复杂的免疫过程，对新冠感染预后的影响暂未明确，个人意见也是先暂停。加之免疫治疗半衰期长，1-3周的延后对疗效影响不会太大。”梁文华说，而靶向治疗、内分泌治疗等对免疫功能影响很小，即使感染也可以继续使用。这些在此前发表的大量队列研究都有提示。

当然，如果肿瘤病情处于快速发展的阶段，可能造成严重后果的话，则应寻求主管医生权衡利弊，必要时可以在严密监控下使用抗肿瘤治疗，或者换用低毒的药物进行过渡。

“疫苗应打尽打。从目前来看，肿瘤患者，哪怕是正在接受治疗的患者，只要没有明显身体不适，打疫苗都是安全有效的，千万别‘裸奔’，否则非常危险。”梁文华说，还有研究观察到疫苗有提高抗肿瘤效果的作用，可能和免疫激活有一定关系。