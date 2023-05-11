世界防治肥胖日：喝水都胖？关于肥胖你需要了解这些真相

5月11日是世界防治肥胖日。随着生活水平的提高，越来越多的人开始重视肥胖问题，关心如何科学减重。在本期《一分钟养生课》上，重庆市人民医院全科医学科主任周志益为大家讲解相关知识。

很多网友反映，自己吃得很少，但仍然很胖，调侃自己喝水都会胖。这种易胖体质真的存在吗？周志益表示，除了饮食，还有四大重要因素影响体重。

首先，基础代谢占一天总消耗的70%以上，当基础代谢比较低时，容易发胖；

第二，当体脂率很高时，代谢低也容易发胖；

第三，激素水平也会影响体重，比如甲状腺激素水平不足，代谢低下，容易发胖；

第四，当主动运动不足，被动运动也减少，消耗小于摄入的时候容易发胖。

那么，如何判断自己是否需要减重呢？周志益提出，有三个指标可以判断肥胖。一是体重指数，用体重公斤数除以身高的平方，在18.5到23.9是正常的，24到27.9是超重，大于28是肥胖；二是腰围，男性腰围大于90，女性腰围大于85，属于腹型肥胖；三是体脂率，当男性体脂率大于25%，女性大于30%的时候，也属于肥胖。

最后，周志益提醒大家，健康减重，要养成健康的生活方式，管住嘴，迈开腿，当维持健康体重时，保证吃动平衡，就可以实现健康减重不反弹。

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