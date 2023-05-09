还在躺着看手机？四个建议教你正确姿势

现在不少人喜欢躺在床上玩手机，躺着看手机对身体有何危害？如何尽量降低不良影响？在本期《1分钟养生课》上，清华大学第一附属医院全科医学科主任姜岳为广大网友讲解相关知识。

姜岳表示，躺着看手机会对身体造成诸多负面影响，不仅会导致视力下降，对颈椎和腰肌等造成劳损， 长期卧着或者躺着，还有可能产生下肢静脉血栓。

“休闲时间刷刷手机，确实有助放松心情，但是有四种情况，不建议看手机。”姜岳说，一是上厕所时，玩手机会分散排便的注意力，增加排便难度；二是吃饭时，容易影响肠胃的蠕动和消化液的分泌，进而影响食物的消化和吸收；三是走路时，抖动的手机屏幕不仅会影响视力，而且边看手机边走路还存在安全隐患；四是入睡前，会影响褪黑素分泌水平，进而引发入睡困难、频繁醒来等问题。

如果确需看手机，应该怎么做？姜岳提醒大家注意以下四点：

第一，位置要合理，手机屏幕最好与眼睛保持在同一个水平线，以便保护颈椎。

第二，光线要适宜，不要太亮或者太暗。

第三，字体要大号，以便能看清楚，降低视疲劳。

最后，要控制时长，建议15-30分钟时要休息一下，不要过度用眼。

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