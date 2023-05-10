中药治疗脓毒症又添新证据

科技日报讯 （记者陈曦）脓毒症是感染、严重创（烧）伤、休克、外科大手术后的常见并发症。在改善脓毒症预后研究领域，目前全球范围内尚无其他药品被证实有效。5月8日，科技日报记者获悉，由东南大学附属中大医院邱海波教授领导的多学科团队研究发现，中药注射液血必净能够使脓毒症患者28天全因病死率降低7.3%，充分证明了中药以及中西医结合治疗脓毒症的价值。相关研究成果近日发表在国际医学期刊《美国医学会杂志·内科学》上。

2020年的流行病学调查显示，中国重症监护病房（ICU）的脓毒症患者占比大于20%，28天病死率大于30%。脓毒症治疗也是全球医疗科研机构争相研究的方向之一。

目前，血必净是唯一获批以脓毒症为适应症的中药注射剂，其可促进炎症因子的消除，主要用于治疗脓毒症等合并器官功能障碍的重症患者。

本项临床研究由邱海波发起，联合国内20余省市地区数10家科研机构及三甲医院相关科室，在2017年10月至2019年7月期间，聚焦该领域的核心研究目标“病死率”，采用国际通用的多中心、随机双盲对照研究方法开展，是目前全球范围内，已知规模最大的非抗生素药物治疗脓毒症的确证性研究。

研究结果显示，相比于安慰剂组，血必净组脓毒症患者28天全因病死率降低了7.3%，且在降低ICU病死率和住院病死率等方面效果显著，临床安全性可靠。