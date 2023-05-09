继续落实“乙类乙管”各项措施（国务院联防联控机制发布会）

本报北京5月8日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制8日召开新闻发布会，介绍新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”后防控工作有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，近日，世界卫生组织宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并表示这并不意味着新冠疫情作为全球健康威胁已经结束，各国要从应急模式过渡到新冠疫情与其他传染病一同管理，不能停止工作。各地各部门要继续落实“乙类乙管”各项措施，在保障群众健康的同时，方便群众生产生活。

新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，“表明以人类目前的能力，可以有效控制疫情的危害。”国家卫健委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年说，接下来要继续坚持必须的防控措施，应对可能出现的疫情风险，如继续开展新冠病毒的变异情况和疫情发生发展情况的监测，继续加强对高危人群和重点人群的疫苗接种，继续强化临床管理和救治能力、特别是对重症的救治能力，不断完善公共卫生体系和强化基层能力建设，加强医务人员的技能培训和相关物资储备等。

梁万年表示，各国可以根据自身的情况，采取有针对性的防控措施，这将进一步减少和消除跨国交通、贸易、旅行、留学等方面的限制，增加全球人员往来和货物流通的便利性。对于我国来说，有利于贸易、旅游、学术交流、留学等国际交往，有利于将更多精力和时间用于发展经济、改善民生。

“总体来看，目前国内疫情仍处于局部零星散发状态，各地医疗服务秩序正常，全国未出现规模性疫情。”国家疾控局传染病防控司副司长刘清介绍，近期，全国发热门诊监测结果显示，“五一”期间部分地区疫情出现小幅上升，但各地在院重症病例数均未出现大幅增加，医疗机构正常诊疗秩序也未受到影响。预计“五一”假期后局部地区疫情可能会出现小幅反弹，但出现区域性规模性疫情的可能性不大。

目前，我国主要新冠病毒流行株为XBB系列变异株。中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，从监测数据看，今年4月下旬，在输入病例中，XBB系列变异株的构成达到97.5%，与全球的XBB系列变异株占比基本保持一致。在本土病例中，XBB系列变异株的占比从2月中旬的0.2%增长到了4月下旬的74.4%。XBB系列变异株是一种奥密克戎重组变异株，其传播力和免疫逃逸能力均强于早期流行的奥密克戎变异株，但致病力没有明显的变化。

新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”，国际交流限制措施减少，可能会加快病毒的输入和传播。刘清说，要密切跟踪国内外疫情动态，强化输入疫情和新型变异株的监测，规范地处置国外新型变异株可能造成的聚集性疫情，及时开展流行病学调查，采取针对性的防控措施，严防境外输入疫情和新型变异株造成疫情大幅反弹的风险。

如果出现二次感染如何应对？北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，二次感染的临床表现主要是无症状或轻型。一旦感染不要恐慌，对症处理，同时做好个人卫生，避免或者减少进一步传播的风险。老年人、有基础病的，要关口前移、早期干预，做好个人的防护，建议接种疫苗。

《 人民日报 》（ 2023年05月09日 03 版）