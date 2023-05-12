数据显示，我国腰椎病患者人数众多，且近年来呈现低龄化的发病趋势。腰肌劳损如何防治？平时应怎样锻炼腰部肌肉？

“学习工作中的不良坐姿站姿、腰部长期过度负重，或运动中导致腰部急性扭伤后未愈等情况都可能引起腰痛，最常见的问题可能是腰肌劳损。”中国中医科学院望京医院骨伤综合科主任医师王尚全介绍，腰肌劳损主要表现为腰部肌肉的痉挛、疼痛、力量减弱，生活中要注意动静结合，加强腰部肌肉的锻炼。

日常有必要佩戴护腰吗？王尚全表示，急性发作期可以佩戴，一般不超过1个月，腰椎融合手术的患者应咨询医生合理佩戴。不建议长时间佩戴护腰，长期佩戴可影响腰部肌肉活动，导致腰部肌力减退。

王尚全说，从预防上来说，日常生活中应培养习惯，避免久坐、久站，每小时站起来活动5—10分钟。腰痛的患者，如果处于稳定期或者亚健康期，可以采取合适的肌肉锻炼来治疗，如平板支撑动作、小燕飞动作、三点支撑动作、腰部伸展等。此外，腰肌劳损的患者不适合睡太软的床，不要突然弯腰搬重物，搬重物前要做好准备动作。

“腰痛患者应当积极应对，否则一旦形成慢性劳损需要长时间的锻炼和治疗才能恢复，并给生活造成不便。”王尚全强调，腰肌劳损可以通过艾灸、理疗、针灸、肌肉锻炼等对症治疗。而对于腰椎间盘突出症的患者，并非一定要进行手术，如果患者的活动不受限、没有太过疼痛，可以视情况选择保守治疗方案，并及时咨询医生对症治疗。

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 19 版）