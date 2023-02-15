国际儿童癌症日：儿童肿瘤早诊早治是关键 这7大征兆要警惕

2月15日是国际儿童癌症日。孩子是每个家庭的希望，孩子如果患上恶性肿瘤对家庭将是严重打击。儿童出现腹痛、肿块等异常症状，很少有家长会往恶性肿瘤上想，进而造成儿童肿瘤漏诊、误诊。

“目前，恶性肿瘤是导致14岁以下儿童死亡的重要原因。”重庆医科大学附属儿童医院肿瘤外科主任医师王珊在接受人民网记者采访时介绍，在儿童恶性肿瘤中，白血病、中枢神经系统肿瘤、淋巴瘤、神经母细胞瘤、软组织肉瘤发病率排名前5。儿童肿瘤发病也是有规律的，3岁内的婴幼儿期是各种母细胞瘤、恶性畸胎瘤的发病高峰期；儿童期易发生非霍奇金淋巴瘤及软组织肉瘤等；青少年期则是骨肉瘤、霍奇金淋巴瘤及卵巢生殖瘤的高峰期。

王珊提醒，儿童年龄小不能有效表达自身感受，这就需要家长多关注孩子身体有无异常，当出现以下症状时应高度警惕，及时到医院肿瘤专科就诊。

1.持续低烧。不明原因发烧持续1周以上未缓解，特别是经抗病毒、抗生素治疗无效的，应及早就诊。

2.淋巴结肿大。淋巴结肿大长时间不消失，颈部的多个淋巴结有融合成团趋势，或淋巴结短时间增大。

3.可触及的肿块。在孩子颈部、腋下、腹股沟、腹部、后腰部等处一旦发现肿块，须查明原因。

4.疼痛。有较长期的持续性或间歇性疼痛，如头痛、腹痛、骨关节痛等。

5.腹痛、呕吐。腹部及肠道肿瘤因肿块压迫可引起肠道梗阻，出现腹痛、呕吐、大小便困难等消化道症状。

6.眼球前突、眼睛疼。眼部的一些肿瘤，可能导致眼部不适、外观异常，如“猫眼”，或视力障碍。

7.贫血、出血。孩子出现不明原因的面色苍白或出血，如眼眶皮肤有瘀斑、“熊猫眼”等。

“不过家长也不用谈癌色变。”王珊表示，与成人癌症不同，儿童实体恶性肿瘤大多对化疗比较敏感，对综合治疗的反应较好。儿童肿瘤总体治愈率可超过70%，如果能够早诊、早治，其治愈率更高。从总体治疗效果来看，绝大部分的儿童肿瘤治疗效果比成人癌症要好很多。（视频制作：实习生赵嘉欣）