世界防治肥胖日：腹部赘肉危害大 医生教你享“瘦”健康

5月11日是世界防治肥胖日。随着全球肥胖问题越来越严重，世界卫生组织将肥胖确定为十大慢性疾病之一。腹部赘肉不仅让身材走样，还给健康带来许多威胁。

“腹部肌肉属于平滑肌，很容易造成脂肪堆积。”上海市第一人民医院康复科主任余波在接受人民网记者采访时表示，长期久坐、缺乏运动、高油高盐高脂的饮食、工作压力大、长期睡眠不足等，都是导致腹部脂肪堆积的原因。

余波介绍，流行病学研究表明，当脂肪主要分布在腹腔脏器周围时，更容易导致机体产生一系列代谢性疾病和慢性疾病，如II型糖尿病、高血压、心脏病、脂肪肝以及癌症等。

余波提示，体重正常的人内脏脂肪也可能超标。针对个人身体情况进行适宜运动，可以有效帮助脂肪燃烧，提升心血管功能和身体代谢水平。

“除了科学的运动训练外，在日常生活中还要保持健康的生活方式，如少油少盐少脂的饮食、规律的作息等，这样才能达到有效减脂减重的目的。”余波说。

那么，对于难以减掉的腹部脂肪，我们该如何进行运动训练呢？上海市第一人民医院康复科医务人员为大家带来一份腹部减脂运动处方，让我们一起来练习吧！（视频制作：实习生朱鑫媛）