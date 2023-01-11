科学家找到乳腺癌细胞的淋巴转移通路

我们团队发现乳腺癌转移细胞在“跑”向腋窝淋巴结的过程中，需要不断调整自身细胞能量代谢模式，从而支持自身突破转移路径上的各种障碍，最终完成远端转移。

余科达

复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科副主任、教授

随着医疗技术的飞速发展，乳腺癌正逐渐变成一种可防可治的“慢性病”。但腋窝淋巴结转移严重制约乳腺癌治疗效果和患者生存期。

近日，科技日报记者从复旦大学附属肿瘤医院获悉，该院乳腺外科副主任余科达教授团队联合哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、中国医科大学附属第一医院，开展乳腺癌单细胞转移机制和特点研究并率先揭示：乳腺癌早期转移亚群在转移过程中氧化磷酸化通路和糖酵解通路活性的互相演变，发现该亚群在乳腺癌原发肿瘤的空间分布特征，揭示氧化磷酸化对预测乳腺癌腋窝淋巴结转移的潜在价值。相关研究成果在线发表于期刊《先进科学》。

这意味着，未来临床上可针对相关通路甄别那些有腋窝淋巴结转移风险的乳腺癌患者，并开发特定的药物和治疗靶点，进而降低早期乳腺癌转移发生几率。

复旦大学附属肿瘤医院乳腺外科主任邵志敏教授表示，临床上约有30%的患者首诊已经发生转移，发生腋窝淋巴结转移的患者占乳腺癌患者的25%左右。据统计，乳腺癌患者预后随着乳腺癌腋窝淋巴结转移数量的增加而变差。腋窝淋巴结转移1—3枚的患者五年生存率下降10%，腋窝淋巴结转移4枚或以上的患者五年生存率下降35%左右。

“肿瘤转移或肿瘤细胞在全身扩散，是造成乳腺癌患者死亡的主要原因。”邵志敏强调，临床研究者亟须聚焦这一问题，找到乳腺癌细胞向腋窝淋巴结等脏器转移的机制和细胞特点，进而寻找出能够阻断这一通路的药物或治疗靶点，进一步提高疗效。

为此，联合团队历时2年运用最新单细胞测序和空间转录组技术，精准发现乳腺癌患者的哪些细胞转移到了腋窝淋巴结，这些转移细胞有哪些特征，为进一步破解乳腺癌腋窝淋巴结转移问题，提供了一把“金钥匙”。

联合团队自2020年起，在获得原发灶和配对的腋窝淋巴结转移灶之后，构建了包含65968个细胞的单细胞数据库，从中鉴定出同时出现在原发灶和腋窝淋巴结转移灶的乳腺癌早期转移亚群。“既往的研究更多关注腋窝淋巴结转移的肿瘤微环境。”余科达说，该研究则聚焦揭示乳腺癌转移细胞的特点，以及乳腺癌细胞腋窝淋巴结转移的机制。

研究成果显示，乳腺癌转移亚群主要分布在原发病灶边界——即肿瘤组织和正常组织的交界部位。这一发现表明原发灶边界区域的细胞具有更强的转移能力，表明其在肿瘤治疗过程中具有更加重要的地位，为后续乳腺癌基础研究和临床实践提供了一个新的思路。

“乳腺癌转移细胞从原发灶转移到腋窝淋巴结的过程，证明了氧化磷酸化与乳腺癌细胞的生长和侵袭存在密切的关系，外部数据也证实乳腺癌腋窝淋巴结阳性的患者相对于腋窝淋巴结阴性的患者氧化磷酸化通路活性明显增高。”余科达进一步解释，“我们团队发现乳腺癌转移细胞在‘跑’向腋窝淋巴结的过程中，需要不断调整自身细胞能量代谢模式，从而支持自身突破转移路径上的各种障碍，最终完成远端转移。”

余科达指出：“如果能够通过新药物或者发现新治疗靶点，来调节甚至逆转这样的代谢转化机制，未来我们就可能阻止乳腺癌细胞从原发灶转移到腋窝淋巴结。”据透露，基于此次研究成果，余科达团队将就开发新的药物和发现潜在有效治疗靶点进行持续攻关。