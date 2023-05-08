“小修小补”回归  城市更有温度

在广西壮族自治区钦州市钦州老街，一位老师傅在配钥匙。

新华社记者 张爱林摄

在天津市中新天津生态城第三社区中心，一家自行车修理店经营者正在检修轮胎。

新华社记者 赵子硕摄

今年2月，商务部新闻发言人表示，让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活，引发社会广泛关注。受访专家表示，“小修小补”虽不起眼，在生活中却必不可少，与群众生活的温馨度和幸福感息息相关。近年来，各地积极推进便民生活圈建设，提升城市精细化治理水平，为百姓生活带来更多实惠与便利。

“小修小补”摊点难觅

在海南省海口市美兰区和平南街道建山里街的“一针一线缝补”店内，店主张颜辉正为居民更换牛仔裤松紧带。一旁的剪裁台上，还堆放着10多件等待修补的衣物。

张颜辉的店开了有10多年，主要做一些缝缝补补的活儿，一天能改20多件衣物。

曾经，走街串巷的吆喝声时常响起，街头巷尾的修理摊随处可见。然而在很长一段时期，“小修小补”摊点越来越少。“求告知，哪儿有修自行车的”“谁知道路边修鞋师傅搬哪儿了”……生活中，很多人在朋友圈或社区群里发出这样的提问。

一位读者向本报记者反映，他从网上买的两条裤子，腰围正好、但是裤腿长，可在小区附近找了半天，也没找到裁缝铺。最后驱车去老城区，才找到了一家。他抱怨：“为了改个裤脚，花了半天时间，实在不方便。”

不少人都有过类似经历：经过千辛万苦的“搜寻”，才在犄角旮旯发现提供“小修小补”服务的手艺人。这是为何？业内人士指出，“小修小补”摊点变少，有的是因为新建小区管理严格，未设置相应空间；有的是因街巷整治，原有摊点未保留；还有的是这些摊主难以维持生计，不干这一行了。

中国人民大学城市规划与管理系副教授于洋认为，“小修小补”摊点对群众的生活便利、幸福感的影响非常直接。这一业态的存在有利于打造宜居宜业、人民满意的城市，也能让一座城市更有烟火气。

城市建设日新月异，道路变宽了、路面整洁了、社区环境更好了，但老百姓对“小修小补”仍有需求。“尤其对老年人来讲，更需要传统服务和帮助，所以这部分服务不能消失。”中国社区商业工作委员会主任董利指出。

家住北京的王大爷勤俭了一辈子，什么衣物破了第一反应都是修补修补。“最近穿破了一双鞋，扔了怪可惜，于是找了门口一处修鞋摊，修好还能再穿一段时间。”王大爷说。

在陕西省咸阳市秦都区渭滨街道的“小滨工坊”，修鞋、理发、配钥匙、家电维修等小店一应俱全。除了为群众提供便利，这儿也成为促进当地残疾人就业的平台。

左腿装有义肢的鞋匠李斌在2021年4月入驻“小滨工坊”。他介绍，现在每天修鞋少则70只，多则上百只，收入比较稳定。

专家表示，在推动残疾人就业方面，“小修小补”的前景广阔。应与城管执法、市场监管、商务、税务等部门加强沟通，将有一技之长的残疾人纳入社区便民服务体系。

面临后继乏人困境

在广西壮族自治区南宁市青秀区埌西村，来自湖南的朱师傅开了一家修鞋店。店内摆着一台乌黑锃亮的补鞋机、一台抛光打磨的机器，还有各种款式的锥子、剪子、粗线、粘胶……

修鞋这门手艺，是朱师傅10多岁时从父辈那里学的。上世纪90年代初，朱师傅来到南宁摆摊修鞋，一干就是30年。“与顾客交流多了，我现在都会讲南宁白话了。”朱师傅说。由于开店时间长、回头客多，他习惯了这种修修补补的生活，即便利润不高，也不会转行。

修鞋、擦鞋之外，朱师傅也修补雨伞。他认为，“小修小补”看似不起眼，但确实能够帮助群众解决实际问题，是一项很有意义的工作。

在浙江省宁波市鄞州区百丈街道潜龙社区，为居民提供修雨伞、维修小家电、修手表、修拉链等服务的“老吴帮邻工作坊”小有名气。

老吴名叫吴苗旺，当过电工，在潜龙社区居住了20多年。工作坊成立后，他的手机常常24小时不关机。有人半夜打电话求助，老吴二话不说，拎着工具箱就去了。“人家半夜来叫，肯定很急。我辛苦一点，但他们可以安安稳稳的。”老吴说。

2020年5月，退伍军人孙高升在河南省周口市川汇区租下店面开了家修锁店。在这个不足10平方米的小店里，挂满了各种锁具和钥匙，最显眼的位置摆放着一个“光荣之家”的光荣牌。

孙高升说，人们的物质生活水平提高了，会有人觉得东西坏了可以扔掉直接买新的。即便如此，他也会坚持做好修锁这件小事。“一个电话，随叫随到，愿为每个有需要的人换上一把‘幸福锁’！”

许多从事“小修小补”的师傅在各自领域长期坚守，其中不少人也表达了他们的担忧：“小修小补”后继乏人。

“我修鞋的手艺估计要失传了。想传授给小孩，他又不愿意学，觉得不是体面活。”谈到传承，朱师傅感慨道。

一名年过六旬的便民服务点摊主告诉记者，“小修小补”行业要租场地摆摊，要付租金，原本收入就不高，估计年轻人没几个会乐意干。他说，如今儿子不愿意学修自行车和配钥匙的手艺，自己也找不到合适的徒弟。“如果没有年轻人学习、从事这门手艺，再过几年，老一批修补行业的人不干了，谁来继续干呢？”

规范有序是回归前提

“小修小补”回归生活，归根到底考验的是城市治理水平。于洋表示，要提升城市精细化治理水平，形成更加灵活、人性化的管理方式和方法，规范与引导业态发展。

中央党校（国家行政学院）公共管理教研部教授刘小康认为，既可考虑与“互联网+”结合，提供升级服务，也应考虑传统服务的需求，利用社区边边角角接纳这些“小修小补”的从业者。很多“小修小补”的师傅与居民相处得像好邻居，在刘小康看来，这为城市增添了几分烟火气，很温暖。

在上海从事磨刀行当20多年的赵师傅，如今有了自己的固定摊位，告别了以往走街串巷的生活。

赵师傅的隔壁，还有裁缝师傅、家电维修师傅甚至弹棉花师傅，共20个摊位。去年以来，上海在全市范围内打造“15分钟社区生活圈”，不少地方将“小修小补”摊点集中管理，租金全免，仅收取少量管理费。

从2018年开始，中国社区商业工作委员会开始推动“社区工坊”这一综合性服务业态落地。董利介绍，最初邀请流动摊点入驻时大家不是很乐意，因为流动摊点虽然风吹雨淋，但相对自由。后来，师傅们发现工坊不仅提供了遮风避雨的场所，还和菜市场、超市、食堂等连在一起，有一定人流量，渐渐地这些“小修小补”摊点在工坊扎下根来。

“小修小补”回归的前提是规范有序。一方面要基于群众实际需求，为“小修小补”留下空间；另一方面，也要事先做好规范。北京大学建筑与景观设计学院副教授李迪华提出，政府部门应采取分类管理的精细化举措。每个区域应根据自己的地域、人口、环境的不同，为“小修小补”寻找合适的存在形态。适合设置在街头巷尾的，可在指定地点划定区域，并出台细致、明确的规范措施；适合在室内的，应有补贴扶持，尽量减少经营者的成本压力。

中国社会科学院财经战略研究院研究员魏翔表示，社区可开辟专门的走廊场所为生活摊点，保证持续性和便利性。同时，配锁、修锁一类的活动，还应在社区当地派出所和社区居委会备案，增强可溯源型的追踪管理，保障安全性。