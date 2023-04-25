专家谈隐匿深处的“癌症之王”：早期无明显症状 早筛早诊是关键

胰腺和胆发生恶性肿瘤，早期症状很难被察觉。一旦发病，患者往往死亡率较高。因此，胰腺癌被称为“癌症之王”。胆道癌虽然发病率较低，但预后较差，五年生存率不到10%，被称为隐藏的“癌王”。近日，上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科副主任、主任医师孙勇伟和上海交通大学医学院附属仁济医院胆胰外科副主任医师刘巍做客人民好医生客户端，分享了胆胰肿瘤的相关知识。

早期无明显症状 早筛早诊是关键

孙勇伟介绍，胰腺是人体主要的消化酶分泌器官和人体胰岛素的重要分泌器官，兼具了内分泌和外分泌功能，一旦胰腺出现问题，患者会出现糖尿病、营养不良、消瘦等症状。胰腺对人体极其重要，位于腹腔最深的正中部位。早期没有明显症状是难以被发现的主要原因。胰腺癌只有通过加强CT、磁共振才能发现，但普及率相对较低，所以早期发现困难。早诊早筛是解决胰腺癌生存率低的一个重要手段。对于胰腺癌、胆道肿瘤来说，肿瘤指标的筛查尤为重要，目前通过早期发现治疗能够实现患者痊愈。

胆道癌恶性程度高 分为四种类型

孙勇伟表示，胆道肿瘤发病率相对比胰腺癌低。胆道癌发生在胆管和胆囊，是由于胆囊存在结石，会有相对明显的症状，饮食油腻、劳累都会引发疼痛，影响生活。一部分人群做过胆囊切除，可能罹患胆囊癌的概率相对较低。另外一部分患者可能会位于肝内，肝脏的细胞分两种，一种是肝细胞，另一种是胆道细胞。

他还提出，胆道癌依肿瘤位置可分为四种：胆道细胞癌变叫肝内胆道癌，还有一种手术和治疗难度极高的肝门胆管癌，该肿瘤处在左右肝管，周围均为大血管，不具有手术可操作性。第三种是肝外胆管癌，沿着整个胆道系统，从下段胆道到中段胆道。第四种是胆囊癌，胆囊癌、胆管癌的五年生存率至今在5%左右。总体而言，胆道癌较为凶险，早期不易被发现，预后效果较差，隐匿性强，位置常临近重要血管，往往发现时已无法进行手术切除。

关注肥胖、胆囊息肉等高危因素 做好健康监测

关于胆道癌的高危人群，刘巍表示，一是长期不良饮食习惯的人群，特别是有频繁应酬和过量摄入高油高脂高胆固醇、高蛋白的人群，每半年到一年体检非常重要。过量高脂肪胆固醇的食物所造成的肥胖是胆道癌的危险因素，会引起体内激素和其他物质变化而增加患癌症的风险。二是有胆结石、胆囊炎、胰腺炎这类炎症病史的人群，包括有胆囊息肉的患者要引起重视，胆囊结石、炎症、息肉或感染均可能引发胆道阻塞从而导致胆道癌变，每三到六个月的B超检查是基础检查。值得注意的是，胆道癌治疗难度高，痊愈效果较差，是由于早期确诊率低，因此提高筛查和预防意识，早筛早诊是降低胆道癌发病的主要方式。

多学科综合治疗是基础 创新治疗带来新希望

孙勇伟谈到，多学科综合治疗是胰腺癌和胆道肿瘤治疗的基础，采用多学科会诊的模式，根据不同患者的身体状况、肿瘤位置、侵犯程度等，有计划、合理应用现代医疗手段，以尽力根治、控制肿瘤，减少并发症、改善患者生活质量。当前治疗主要方式包括手术治疗、新辅助治疗、化疗和放疗等手段。目前，通过体检筛查，进行早期的治疗延长患者生存率。对于进展期的肿瘤，肿瘤活性高、负荷高，危险性大，通过系统性的全身性治疗，手术后，进行新辅助治疗、手术辅助治疗三联制的治疗方案，让患者的生存明显获益。特别是高位患者，生存率提高，复发率明显下降，在治疗模式、技术和治疗药物的改变下，对于胰腺癌的肿瘤有AG方案，对于胆道癌症，尤其晚期治疗有CG方案，带来了更多的治疗新希望。