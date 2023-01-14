国家卫健委：做好医疗救治是实施“乙类乙管”后应对疫情的关键
人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。
会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，做好医疗救治是实施“乙类乙管”后应对疫情的关键。
他说，要面向老年人、孕产妇、儿童、基础病患者等重点人群，做好健康监测和分级分类服务，做到早发现、早干预、早治疗；
要落实三级医院分片包干责任制，畅通重症转诊绿色通道，中西医结合救治患者，进一步提高老年人疫苗接种率，降低重症率和病亡率；
要高度关注农村地区，落实五级书记抓疫情防控的机制，发挥县医院龙头作用，做好分级分类救治，通过下沉巡诊、远程协作等方式，提升农村地区医疗服务能力；
要倡导继续做好个人防护，保持良好卫生习惯。
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