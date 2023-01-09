第十版疫情防控方案有何调整？春节出行如何防护？

“在常态化情况下，一般不需要采取紧急防控措施。”1月8日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家疾控局传防司司长、一级巡视员雷正龙在解读最新版防控方案时指出，在疫情暴发流行期间，结合病毒变异，疫情流行强度、医疗资源负荷和社会运行等情况，可适时、依法采取临时性防控措施。

紧急防控措施有哪些？何时采取紧急防控措施？其他国家的优势毒株会在我国形成新一轮传播吗？

新版防控方案有调整

1月7日，国务院联防联控机制发布《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》，方案继续强调做好个人防护，养成良好卫生习惯，加强疫苗接种，加强重点场所、重点人群、重点机构及农村地区的疫情防控工作。

方案还进行了几方面调整，包括加强监测预警、调整检测策略、流行期间可以采取紧急防控措施等。雷正龙介绍，常态化情况下，主要开展病毒变异监测、个案报告、哨点医院监测、不明原因肺炎监测、城市污水监测等。应急情况下，增加核酸和抗原检测监测、发热门诊监测、重点机构监测等。

雷正龙表示，在疫情暴发流行期间，适时、依法采取临时性防控措施的目的是减少人员聚集，降低人员流动，减少发病率，减轻感染者短期内剧增对社会运行和医疗资源等的冲击，有效地统筹疫情防控和经济社会发展。

紧急措施包括哪些？何时采取？

方案中列出的紧急措施包括：暂缓非必要的大型活动；暂停大型娱乐场所营业活动；博物馆、艺术馆等室内公共场所采取限流措施；严格管理养老机构、社会福利机构、精神病院等脆弱人群集中场所；企事业单位、工厂等实行错时上下班，弹性工作制或采取居家办公措施；幼儿园、中小学和高等教育机构采取临时性线上教学等。

雷正龙介绍，根据传染病防治法有关规定，传染病在暴发、流行的时候，县级以上地方人民政府必要时报经上级人民政府同意，可以采取一些紧急疫情防控措施，并予以公告。新冠疫情暴发、流行的时候，也可以适时、依法、选择性地采取一些紧急防控措施。一旦疫情得到缓解，当地政府应该及时宣布紧急防控措施的解除。

春节期间疫情防控难度增加

雷正龙介绍，专家研判认为，全国有部分地方疫情流行的高峰期与春运、春节假期部分重合，春节期间人员流动大、聚集性活动多，特别是室内活动增多，将进一步加大疫情传播的风险，也增加春节期间的疫情防控难度和复杂性。

“倡导群众避免去疫情高流行地区探亲、旅游，倡导疫情高流行地区的群众减少出行。”雷正龙说，根据疫情情况，尽量不举办大规模的庙会、大型室内文艺演出、展销等活动，减少农村集市的规模和频次，落实通风、消毒等防控措施。

针对“公众是否可以像疫情前一样聚会聚餐”的问题，雷正龙提醒，尽量不要举办大规模的家庭聚集性活动，减少亲朋聚餐聚会的规模、人数，缩短聚会时间，加强自我防护；关注当地春节期间的疫情防控要求，自觉落实疫情防控措施。

XBB未在我国形成优势传播

随着出入境管理政策的变化，已在部分国家成为优势毒株的奥密克戎变异株XBB会很快在中国传播吗？

中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，目前的数据显示，XBB进入我国后未形成优势传播。

陈操援引我国本土病例的时间分布趋势表示，从2022年8月1日到2022年12月31日，我国监测到了16例XBB本土关联病例，这些病例集中在2022年10月，而在2022年11月、12月，XBB本土关联病例的比例非常低。

据介绍，XBB系列变异株目前主要是在美国、印度、马来西亚和新加坡等国家流行。近期，XBB新的子代亚分支XBB.1.5呈现了增长的趋势，截至2023年1月7日，全球已经在35个国家和地区监测到了XBB.1.5。当前未观察到感染XBB系列变异株的重症和死亡病例增加。

陈操明确表示，现阶段XBB是不会造成本土的大规模流行。他解释，近期，我国部分省份的大部分人感染了BA.5.2和BF.7以后，在短期内会产生针对XBB系列变异株交叉保护的抗体，对XBB系列变异株有一定的保护作用，可能会持续6个月左右。