国家卫健委：新冠病毒感染的重症患者中60岁及以上的占比89.6%

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

“重症患者的救治始终是工作的重中之重。”国家卫生健康委医政司司长焦雅辉在会上表示，指导各地建立重症、危重症患者的综合救治体系，建立国家级、省级专家日会诊巡诊制度。另外，重症患者的救治还要强调关口前移。在治疗新冠感染导致的重症肺炎的同时，坚持新冠感染和基础疾病并重的治疗方式，多学科诊疗。

焦雅辉介绍，通过监测数据显示，发热门诊达峰2周后，在院的新冠阳性重症患者数量也达到峰值，之后呈现缓慢下降趋势。目前在院的重症患者的数量仍然处于高位。2023年1月5日，在院新冠阳性重症患者数量达峰12.8万人，之后连续波动下降，到1月12日在院的阳性重症患者人数回落到10.5万人，重症床位使用率是75.3%，重症床位能够满足救治的需要。1月12日在院的新冠阳性重症患者当中，基础性疾病重症合并新冠病毒感染的为9.7万人次，占比92.8%。新冠病毒感染的重症患者是7357人，占比是7%。

焦雅辉说，从数据分析来看，新冠病毒感染的重症患者有以下几个方面的特点：一是以老年人为主。年龄最大的105岁，平均年龄75.5岁。60岁及以上的占比是89.6%。二是普遍合并有多种基础疾病。具有一种基础疾病的患者占比40.7%，2种基础疾病的占比24.6%，3种及以上基础疾病占比34.8%。多数基础性疾病是心脑血管疾病，内分泌系统疾病和呼吸系统疾病。