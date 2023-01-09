“边角料食品”  价廉也要安全（百姓关注）

“白菜价”“论斤囤”……近段时间，在一些电商平台，火腿头、面包边等各色“边角料食品”人气颇高。这些使用食品加工过程中产生零碎材料制成的“边角料食品”，因外形不规整，无法作为正常产品销售，价格更低，而用料、品质则与正常产品一样，这让许多消费者钟爱有加。不过，也有消费者反映，部分商家销售的“边角料食品”出现种种问题，比如质次价高、以次充好、不符合食品安全规定等。

据了解，有的烘焙店、食品工厂经常将加工过程中的“边边角角”收集起来低价出售。对此，一名从业者表示：“像吐司面包边，外观不太齐整，口感也偏硬一些，但有的消费者觉得味道还不错。我们切下来后便宜一些卖出去，顾客得到实惠，我们也避免了浪费。”

在电商平台，“边角料食品”的品类更加丰富：肉脯片、牛肉干边、山核桃碎仁、果丹皮碎……物美价廉的产品确有不少。不过，比起线下店铺，在线上购买“边角料食品”就多了一些变数。

有些“边角料食品”价格与正常产品相差不多，但商家在宣传用语中突出量大、实惠等特点，却在价格上做手脚。记者调查发现，一款碎饼干片每斤售价为16元，而其正常产品算下来为18元。有买家评论说：“大家买的时候一定要认真比较，别被商家误导了，边角料和正品就差两块钱，为什么不去买正品呢？”记者还发现，有些肉制品的边角料卖得甚至比正常产品还贵，令消费者感到不解。

“一些消费者尤其是部分年轻人，购买‘边角料食品’未必是图省钱，而是追求新鲜的消费体验，不一定会认真比较价格。有的商家抓住了这点，在产品介绍中突出宣传‘量大实惠’等描述，就是为了吸引流量、制造销量。”湖北枣阳市读者郑桐在来信中说。

还有部分商家打着经营“边角料食品”的旗号，售卖“三无产品”、残次品。读者宋先生曾在某平台购买一款“虎皮蛋糕边”。他说，虎皮蛋糕通常都有清晰的纹路，蛋香味浓郁，“可到手的这款产品，尝起来就是普通蛋糕，像是拿普通蛋糕边和虎皮蛋糕边混在了一起。”宋先生与商家交涉后，商家却说边角料本身就是生产过程中产生的零碎，不能拿正品标准来要求。宋先生说：“‘边角料食品’只是外观不规整，但口味、质量都应该与正品一样。有些商家故意拿质量不过关的食品挂上‘边角料’的牌子，鱼目混珠，欺骗消费者。”

记者购买了几件“边角料食品”发现，有些产品包装十分简陋，甚至没有生产地址、生产日期等必要信息。如某款芒果干边角料商品，仅用一只透明塑料袋装盛，连商标都没有，只有一张白色纸片标注了生产日期、保质期等，像生产者、生产地址等信息都没有，来源很难分辨。一名食品行业从业人员表示，为控制成本，厂商一般会尽量减少边角料的产生，边角料中有很大一部分会作为原料回收，再制成其他产品，目前市面上销售的一些“边角料食品”大多是通过非正规渠道流出的。“遇到这种大量出现、来源不明、收集方式未知的‘边角料食品’，建议大家提高警惕，谨慎购买。”这名从业人员表示。

针对“边角料食品”出现的种种问题，江苏省消保委提醒消费者，在选购现场制作的“边角料食品”时，应询问清楚食品的生产及配料信息，避免购买到“三无产品”。网购时更要看清保质期，看准食品来源等相关信息，认准证照齐全、品牌清晰、售后有保障的正规经营者。

京鲁律师事务所律师王忠芹表示：“消费者应注意保留证据，如付款记录、销售小票或发票，以及产品包装或产品销售时货柜上标注的产品信息等。如果发现自身合法权益受到损害，应及时向相关部门投诉举报。”

一些消费者在来信中建议同时从监管、行业自律两个方向发力，引导“边角料食品”的生产经营进入规范化轨道。

山西阳泉市读者冯宽说，线下销售的“边角料食品”，销售主体一般都比较明确，建议相关部门强化监管措施，不定期抽查，确保食品安全。而网上销售主体既多且杂，需要电商平台把好准入关，做好入驻商家的资质审核等工作，及时处理消费者的投诉举报，还可以通过丰富数据资源建立食品安全预警机制，维护消费者权益。

“对一种新型经营形态的管理和规范，有一个逐步完善的过程。一方面，‘边角料食品’的生产者经营者应当遵守食品安全法相关规定。另一方面，也建议相关部门、行业协会探索有针对性的标准和规范，避免出现管理盲区，让消费者得到实惠，也帮助商家减少浪费。”江苏苏州市读者陈小杭说。

《 人民日报 》（ 2023年01月09日 07 版）