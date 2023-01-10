第十版新冠病毒感染诊疗方案进一步优化“临床分型”

《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》（以下简称方案）日前发布，对临床分型进行了调整，在方案中对患者的分型取消了普通型，增加了中型。这一改变对诊疗救治将发挥哪些积极作用？

此外，针对公众关心的“阳康”后仍有遗留症状怎么办、重症救治中医药如何发挥作用等问题，在1月9日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，相关负责人一一进行了回应。

“中型”和“普通型”有什么区别？

国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红解释，从疾病的临床表现来看，普通型一般是代表了疾病最常见、典型的表现。在疫情早期，新冠病毒的致病力比较强，相当数量的感染者出现了典型的肺炎表现，当时在临床分型过程中采用了轻型、普通型、重型、危重型的分类方式。

而随着病毒的不断变异，当前流行的奥密克戎变异株致病力逐渐减弱，疾病的临床特点发生了比较明显的变化，大多数感染者表现为上呼吸道感染，发生肺炎的比例大幅度降低。因此，普通型无法再代表该疾病最常见典型的表现。

郭燕红介绍，为了更好体现疾病的特点，第十版诊疗方案中对临床分型进行了调整，取消了普通型，增加了中型。中型的定义是持续高热大于3天，在静息状态下吸空气的指氧饱和度大于93%，影像学可见特征性的新冠病毒感染肺炎表现，但是它比重型程度要轻。

“第十版诊疗方案的调整是根据感染者病情的严重程度，分为轻型、中型、重型和危重型，更加符合临床实际。”郭燕红说，临床分型调整以后，更加有利于医务人员对患者的病情进行综合研判给予综合治疗。

“阳康”后仍有遗留症状，怎么办？

有部分感染者在核酸转阴之后仍会出现一些不适的症状应该怎么缓解？

北京中医医院院长刘清泉介绍，第十版方案根据奥密克戎变异株的临床特征，提出了三种状态的治疗方案：第一种是针对感染后出现乏力，同时又伴有脾胃虚弱的，中药推荐用经典的六君子汤来治疗；第二种是乏力情况下易出汗、心慌、胸闷的，中医认为这是心气不足、肺气虚弱、气阴两伤的状态，推荐沙参麦门冬汤、竹叶石膏汤进行治疗以缓解症状；第三种是针对最为常见的咳嗽、痰少、嗓子不舒服等问题，推荐射干麻黄汤作为代表方来进行治疗。此外，第十版方案还提出用针灸、推拿等治疗方法，帮助身体的进一步康复。

中医药在重症救治中如何发挥作用？

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋指出，当前，医疗救治是新冠疫情防控工作的当务之急，做好诊疗关口前移和重症患者救治是重要着力点。坚持中西医结合，发挥中医药作用，严格按照第十版诊疗方案，科学、规范开展诊疗工作，提高治愈率，降低重症率和病亡率。

那么，中医药在重症救治中如何发挥作用？

据介绍，国务院联防联控机制印发的《关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势的通知》强化了对中西医结合救治重症的要求。

国家中医药管理局医政司司长贾忠武介绍，在重症、危重症救治中，中医积累了很多非常宝贵的经验，已纳入第十版诊疗方案中，如在重型、危重型治疗部分增加了“随症用药”方法，要求有丰富临床经验的中医医师结合自己的经验，“师专家之意，而不泥专家之方”，“三因制宜”，力求精准治疗重症。

“中医救治手段是一套‘组合拳’。”刘清泉说，一些经典名方，比如宣白承气汤、大承气汤、大柴胡汤等的使用过程中，不但能解决肺炎的高热状态，还能阻断疾病进展，降低病亡率。针对老年患者易耗伤元气，中医及时用独参汤、参附汤等方药，防止厥脱、休克出现。针对危重症的呼吸衰竭、脓毒症、休克、多器官衰竭等情况，可以针灸、中药并用，一人一方、一人一策最大程度减少危重症和病亡。