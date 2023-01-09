哪些情况是新冠病毒感染导致的重症病例？专家详解

人民网北京1月9日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版诊疗方案有关情况，并回答记者提问。

会上，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，目前，奥密克戎毒株感染后，总体的致病力是下降的，但仍有一部分老年人有基础病的、没有打疫苗的、免疫功能低下的会出现重症，表现为重症肺炎、呼吸衰竭等。为了更好指导临床实践，在第十版诊疗方案强调，将新冠病毒感染的重症病例定义为由新冠病毒感染导致的肺炎为主要表现的重症病例，其它基础病加重、诱发基础病等，作为基础病或其它疾病导致的重症病例。

“针对新冠病毒感染肺炎导致的重症，我们强调呼吸支持，包括早期的氧疗、俯卧位、气道管理等。”王贵强介绍，新冠病毒感染导致的重症有一个基本定义，第一是临床症状加重，第二是静息状态下氧饱和度小于等于93%，或者氧合指数小于300，并且低氧血症以及严重的低氧血症用其它的肺部疾病或其它系统疾病不能解释的，归类为新冠病毒感染导致的重症病例。

王贵强表示，重症病例的治疗，主要是呼吸支持治疗，当然也重视其它的非呼吸衰竭导致的重症病例，包括基础病的综合救治。所以强调对新冠病毒感染导致的重症以呼吸支持为主，其它重症通过多学科合作的模式，针对基础病，包括肺炎、基础病、多脏器功能衰竭进行脏器支持，最大限度降低重症和死亡风险。

王贵强强调，老年人、有基础病的、没有打疫苗的人群常常由于基础病导致病情恶化甚至死亡，所以针对基础病的综合干预、诊疗也是非常重要的。