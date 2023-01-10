老年人“阳”了如何防重症？专家给出这些建议

疫情之下，老年人是医疗救治的重点人群之一。老年人感染新冠病毒后，出现哪些症状要警惕？老年人该如何防重症？就此人民网记者采访了中南大学湘雅三医院老年医学中心副主任肖广芬。

肖广芬介绍，老年人感染新冠病毒后，导致重症和死亡的比例在所有人群各个年龄段当中最高。其主要原因：一是随着年龄增长老年人的免疫力在减弱；二是老年人大多有基础疾病，感染病毒会导致原有疾病症状更严重或更易出现合并症。

“当看到老年人神志萎靡、嗜睡、不想吃喝，或出现严重的腹泻、呕吐、大小便失禁，或出现剧烈咳嗽、嘴唇发绀、呼吸费力、胸闷憋气、持续发热，或症状在好转后再次加重，都要高度警惕。伴有基础疾病的老年人，如原有基础疾病的症状加重，需要及时就医。同时，可以借助指氧仪等设备，帮助判断老年人呼吸系统是否有问题，指脉氧小于93%时，需及时就医。”肖广芬提示。

肖广芬表示，面对复杂的疫情形势，接种疫苗仍是主动免疫的有效措施。新冠病毒疫苗的保护作用，能够有效降低老年人感染新冠病毒后发生重症、危重症和死亡的风险。建议满足接种条件的老年人及时全程接种新冠病毒疫苗。

另外，老年人每日要摄入充足的热量、蛋白质和维生素；注意保暖，充足睡眠，预防跌倒；有基础病的人群要控制好基础病，注意监测血压、血糖、心率，观察指脉氧及精神状态；保持良好心态，避免紧张、焦虑情绪。（视频制作：实习生赵嘉欣）