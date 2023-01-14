上海：强化对重点人群的健康监测与管理

人民网北京1月14日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答媒体提问。

上海市卫生健康委主任闻大翔表示，老年人、儿童、孕产妇等重点人群是需要保护的人群。上海首先成立工作专班，推进重点人群的摸底调查，并进行分类管理。

闻大翔介绍，上海65岁以上老年人94%已经完成家庭医生签约，依托签约服务，依据老年人电子健康档案，实施健康调查和人群分类标记。另外，加强信息整合，对老年人疫苗接种、失能失智、疾病诊疗等健康信息数据，分批下推，提升社区调查效率。同时，协同街镇、居村委通过电话核实、入门调查等形式做到拾遗补缺，协同民政部门对接养老机构、护理院，摸清住院老人健康情况。

闻大翔表示，目前，上海共有399万65岁以上老年，其中确定高风险人群102万，次重点人群93万，一般人群204万。除此以外，还同时排摸孕产妇8.6万人，新生儿1.3万人，肿瘤放化疗患者10.7万人，以及血液透析患者1.1万人，养老机构和护理院共10万人。这些重点人群均已完成摸底、建档。在此基础上强化对其健康监测，全部纳入到社区（居）村委、家庭医生和民警组成的三人小组网格化管理范围内，开展家庭医生的“社区关爱活动”，各社区卫生服务中心建立24小时健康热线服务，定期联系重点人群，掌握其健康状况，加强居家治疗和健康指导。对一旦出现新冠病毒感染或基础疾病加重需要住院治疗的人群，及时协助就诊。