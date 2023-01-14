国家卫健委：为村卫生室免费配备指脉氧共117万个 今天将全部发放到位

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，乡村两级医疗卫生机构是农村疫情防控和医疗救治的第一道防线，也是最重要的基础。围绕“早发现、早识别、早处置、早转诊”，主要做了以下几个方面工作：

首先，人员准备方面。通过科学安排班次轮换，临时招聘，组织二三级医院下派，互助支援等方式稳定和扩充基层医疗卫生机构人员队伍。同时制定了《新型冠状病毒感染基层诊疗和服务指南（第一版）》，加强基层医务人员培训，重点提高早识别和早转诊的能力。

二是在药品准备方面。建立监测和调度机制，动态掌握乡镇卫生院的药品储备和使用情况，及时进行通报和提醒，督促加强药品配备。从目前了解到的情况看，乡镇卫生院药物配备状况持续改善，药品配备紧张的情况得到了很大程度缓解。

三是在相关设备配置方面。推动加强基层医疗卫生机构氧气袋、氧气瓶、制氧机、指脉氧等仪器设备的配备和使用。会同相关部门为每一个村卫生室免费配备指脉氧2个，共117万个将今天全部发放到位。目前正在会同相关部门研究为每个乡镇卫生院免费配送制氧机。

四是在转诊方面。要求县域内建立重症患者转运专班，确保就诊急救电话24小时拨得通、有车派、出车快，每个乡镇卫生院至少要配备一辆救护车，接受120统一指挥调度，推动乡镇落实属地责任，组建非急救转运车队，保障普通患者转运需求。目前正在研究加强基层卫生机构小分子抗病毒药物配备，进一步提升基层卫生机构的医疗救治能力。