记者探访应急总医院：24小时绿色通道 全力救治患者

“氧和（血氧饱和度）只有45 ，心率160了，赶紧插管！”1月5日，应急总医院内，一场争分夺秒的生死救援正在进行。

患者是一位65岁的老人，因新冠病毒感染导致呼吸困难入院。经过急诊科医生近半个小时的抢救，老人终于从死亡线上被拉了回来。

随着新冠病毒感染者增多，多地医疗机构面临着较大的接诊压力。医院如何进一步保障急诊患者就诊需求？如何做好急危重症患者的救治？针对百姓关心的就医热点，人民网记者近日探访了应急总医院。

24小时绿色通道，为生命护航

1月5日上午10点，记者来到该医院的急诊科，这里的患者数量多、病种复杂、抢救任务重。“从去年12月中旬起，急诊科患者明显增多，日接诊量平均达到250人次，远超平日。”应急总医院急诊科主任缪国斌说，为了不让任何一名患者在急诊科延误，医院坚持开放院前、院中无缝衔接的24小时急救绿色通道，联合多学科抢救急危重症患者。同时，医院不断调配和重组现有医疗资源，为重症患者提供更多的床位和医疗救治，做到“应救尽救、应治尽治、应收尽收”。

在急诊重症监护室，气管插管、机械通气、各类救治机器响声此起彼伏。医护人员走路靠跑、说话靠吼，甚至来不及喝一口水，午饭拖到晚饭，晚饭热了又凉，一天下来，人几乎快要散架，但一听到有危重患者，马上“支棱”起来，又是一条好汉。2个月以来，缪国斌很少回家，吃住都在医院，他说：“患者来到医院，绝不能在我们这里耽误。”

统筹资源，全力救治急危重症患者

呼吸与危重症医学科，走到这里的患者，顾名思义都是急危重症。医护人员的职责，就是牢牢守住这道生命最后的“防线”，给患者带去生的希望。

当日下午4点，一位肝癌肺转移患者因病情加重来到医院。呼吸与危重症医学科医生接诊后发现，患者因肿瘤压迫气管，导致呼吸受阻，需立即进行气管镜手术。

此时，患者的新冠病毒核酸结果还未出结果。手术中患者气管完全处于开放状态，如果核酸阳性，将大大增加参与手术医务人员的感染风险。怎么办？应急总医院呼吸与危重症医学科主任周云芝坚定地说：“先救命!”

“对于急危重症患者，我们医院按照‘先救治，再检测’原则，第一时间抢救，保障患者生命健康。”周云芝说。

在医院统筹协调下，气管镜手术室、麻醉科、手术医生等迅速组成手术团队。短短25分钟后，气管镜手术室传出好消息：手术非常成功，患者憋喘症状得到缓解。

医院以急危重症中心为依托，扩展重症救治能力。重点加强急诊、ICU、呼吸与危重症医学科等人员的统筹与补充。各科室畅通患者收治、急诊手术、血液透析、专家会诊、设备调配、药品保障、物资保障等流程，确保全力以赴抢救生命、救治患者。同时，强化应急值守，对总值班等应急值守力量进行培训，精准协调、有效统筹对急危重症患者的救治。

发挥中医药优势，最大程度保障患者就医需求

疫情之下，发热门诊堪称最前哨。“去年12月中旬起一周内，发热门诊共接诊近1000人次。”应急总医院发热门诊主任黄蕊介绍，医院进一步优化发热患者就诊流程，保障患者就诊需求，最大程度节省就诊的时间。

“我们在发热门诊安排中医科医生出诊，发挥中医药优势改善患者发热、咳嗽、疼痛、乏力等症状，为每位患者‘量身订制’诊疗处方，有效缩短了患者病程。”黄蕊说。

应急总医院门诊部主任张欣表示，目前，门诊以呼吸内科、心血管内科、老年病科、综合科的患者居多。医院根据各科室就医需求动态调整号源，最大程度保障患者就医需求。

对部分患者和家属来说，病毒感染带来的影响，不仅仅是身体上的症状，还有情绪的波动。“为缓解患者焦虑、烦躁情绪，门诊服务中心安排工作人员在取药窗口、抽血室、自助挂号机、缴费窗口等点位全程引导服务患者。”张欣说。（拍摄：魏青城、王晓啸、于凯 剪辑：李建月）

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