全国发热门诊阳性检出率由峰值33.9%降至10.8%

人民网北京1月14日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委医政司司长焦雅辉介绍，目前，全国二级以上医疗机构共开设发热门诊1.64万个，基层医疗卫生机构开设发热门诊或发热诊室4.31万个。全国发热门诊的诊疗量在2022年的12月23日达到高峰，为286.7万人次，之后持续下降，至2023年1月12日回落到47.7万人次，较峰值时数量减少83.3%，全国各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团发热门诊和诊室就诊人数均呈现达峰以后整体下降趋势，农村地区也呈现下降趋势，即城乡趋势趋同。发热门诊新冠阳性感染者的检出比例也持续下降，峰值是2022年12月20日检出率为33.9%，至2023年1月12日下降到10.8%，这一趋势表明发热门诊高峰已经过去。

“急诊的情况总体呈现达峰后持续下降趋势。”焦雅辉表示，全国急诊诊疗人次在2023年1月2日达峰152.6万人次，之后持续下降，2023年1月12日下降到109.2万人次，较峰值时下降28.4%。急诊中新冠阳性感染者的检出率由2022年12月22日的峰值8.8%，稳步下降至2023年1月12日的2.9%。这一数据显示全国急诊高峰已经过去。

焦雅辉还表示，门诊呈现出正常诊疗正在逐步恢复态势。2023年1月12日全国普通门诊诊疗总人次913.5万人次，基本恢复到疫情前的水平。门诊患者中新冠阳性感染者占比，2022年12月19日峰值为5.7%，之后持续下降，2023年1月12日占比0.9%。普通门诊日诊疗量持续增加，目前正常诊疗正在逐步恢复当中。