国家卫健委：截至1月12日县域内新冠阳性重症患者1.58万人

人民网北京1月14日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍重点人群健康保障有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委医政司司长焦雅辉表示，到1月12日，县域内5000多家二级医疗医疗机构、定点医院、亚定点医院共计收治新冠感染者30.1万人，占全部新冠感染者的23.7%，呈现出7天连续下降的趋势。县域内新冠阳性重症患者是1.58万人，占全国总数的15.1%，其中新冠病毒感染重症是518例，占全国新冠病毒感染重症比例为6.7%。

焦雅辉表示，提升农村的新冠重症救治能力主要采取以下几个方面措施：

一是充分发挥县医院龙头作用，做好包括床位、设备、设施以及人员准备，提升重症救治能力。

二是依托已经形成的城乡医院对口支援工作机制，所有城市三级医院分区包片，和县医院建立一对一帮扶关系。要求城市三级医院和县医院要24小时连通远程医疗服务。在特殊时期，比如春节期间，三级医院还要派驻医务人员到县医院定点驻守。

三是加大对农村地区的巡回和巡诊力度，早期发现重点人群特别是有基础疾病的老年人身体健康状况的变化，确保能够及时送医就诊。

四是建立城市和县域之间支援和转诊机制以及绿色通道，确保农村的重症患者能够及时转诊、收治。