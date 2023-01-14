中疾控：这些人群感染新冠后住院、重症、死亡风险较高

人民网北京1月14日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康保障有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，之前新闻发布会上有专家表示过单靠感染新冠病毒产生的免疫力要弱于感染病毒+接种新冠疫苗的免疫力，在新冠病毒流行期间哪些人更应该通过接种新冠疫苗获得重点防护？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，新冠病毒感染后，各个年龄段、各类人群都会出现重症，有的也会出现死亡。但有一些人群出现重症和死亡比例比较高，这些人群是在新冠防控过程中一直作为重点人群来进行防护。

王华庆介绍，根据三年多的流行病学监测，以下人群感染新冠病毒后住院风险、重症风险、死亡风险比较高，一个是老年人，另一个是有基础性疾病的人，还有免疫功能低下的人等。其中，老年人呈现一个特点，年龄越大重症、死亡风险越高。在有基础性疾病人中，患有心血管疾病、慢阻肺、癌症、糖尿病、高血压的病人出现重症死亡风险比较高。

“所以新冠流行过程中，老年人、有基础性疾病的人和免疫功能低下的人群一直是重点防护对象，除了采取非疫苗的防控措施外，接种疫苗是做好防护的最优先措施。”王华庆建议，没有完成疫苗接种的这些需要重点保护的人群尽快去完成疫苗接种，包括加强针的接种。