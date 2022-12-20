会不会出现传染性和致死率更高的毒株？中疾控：可能性比较小

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，新冠病毒一直在变异，目前主要还是奥密克戎亚分支，未来新冠病毒可能发生更大的变化吗？它的演变趋势是什么呢？是否会出现传染性和致死率都很高的毒株？

对此，中国疾控中心病毒病所所长许文波表示，奥密克戎从2021年11月份出现以来，截至到2022年12月18日，在全球已经从BA.1到BA.5这五个分支演变出709个亚分支，包括重组的毒株，这些亚分支互相之间重组产生的毒株是72个，XBB就是这72个里面的一种。

“所以，奥密克戎的变异会一直持续下去，只要是在人群中循环，它就要复制，复制就要发生变异。病毒本身基因的变异可能会导致它的一些抗原表位的改变，增加了其免疫逃逸能力。”许文波说。

许文波分析，现在的变异趋势，从原始株到阿尔法株占优势，之后是德尔塔株占优势，之后出现了奥密克戎BA.1，迅速取代了德尔塔，BA.2又取代了BA.1，之后BA.5又取代了BA.2。但是从今年9月份以来，BA.5和BA.2的重组株XBB和BA.5下的子分支BF.7和BQ.1，这些的免疫逃逸进一步增强，传播力也增强，就代替了BA.5.2。国内的人群对奥密克戎系列变异株都是敏感的，所以BA.5.2占绝对优势。

“所以奥密克戎的变异趋势是，免疫逃逸能力强的占优势。免疫逃逸使人群对该毒株又易感，即使它的传播力不增强，它的传播优势仍会增加。”许文波说。

那么，会不会出现传播力又增强，致死能力又增强的情况？许文波表示，这个可能性比较小。奥密克戎引起的住院、死亡、重症的病例都明显低于早期的德尔塔株和其他VOC变异株。整个700多个分支都没有观察到显著的重症和死亡增加。所以，总体来说变成致病性明显增加的可能性比较小。

会不会出现传染性和致死率更高的毒株？许文波表示，这种可能性更小。现在的人群已经通过疫苗或自然感染获得一定程度的免疫，对人群有较好的保护力。即使病毒再变异，除非发生一些颠覆性的重组导致完全的免疫逃逸，才会增加传播风险，但这种可能性比较小。所以整体来说，出现既有高传染性又有高致病性的毒株可能性比较小。