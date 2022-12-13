十问十答：“阳”了怎么办

奥密克戎病毒致病力下降，但传播速度快、传染性强。若通过核酸检测、抗原检测发现自己或家人感染了新冠病毒，“阳”了怎么办？就感染新冠病毒后大家关心的问题，人民网记者采访了应急总医院呼吸与危重症医学科主任周云芝。

问题一：感染新冠病毒有哪些症状？一般病程多久？

病程大概持续1周左右。普通中青年一般发病过程如下，个体特征因人而异。

第1天，体温稍有升高、轻微咽干、咽痛或者头痛。

第2天，体温开始升高，咽部不适加重，同时高烧导致全身酸疼、乏力、夜晚难以入睡。

第3天，部分患者体温继续升高至39℃，头痛、咽痛加重，部分患者伴有肠胃不适，如腹泻。

第4天，体温开始下降，全身酸痛、咽痛症状逐渐消失，出现流鼻涕、咳嗽症状。

第5天和第6天，体温逐渐恢复正常，精神状态好转，还有流鼻涕、咳嗽症状。

第7天，所有症状明显好转，核酸很大可能转阴。

问题二：无症状感染者是否需要吃药？

无症状者无需药物治疗。

问题三：哪些新冠病毒感染者可以居家治疗？

没有合并严重基础疾病的无症状或症状轻微的感染者，可以居家治疗。基础疾病处于稳定期，无严重心肝肺肾脑等重要脏器功能不全等需要住院治疗情况的感染者，也可以居家治疗。

问题四：居家治疗对居住环境有哪些要求？

在条件允许情况下，居家治疗人员尽可能在家庭相对独立的房间居住，使用单独卫生间。家庭应当配备体温计（感染者专用）、纸巾、口罩、一次性手套、消毒剂等个人防护用品和消毒产品及带盖的垃圾桶。

问题五：新冠病毒感染者居家治疗期间可以服用哪些药物？

针对发热症状，可以服用对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感颗粒、连花清瘟胶囊(颗粒)、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、疏风解毒胶囊等；咽干咽痛症状，可以服用蓝芩口服液、清咽滴丸等；咳嗽咳痰症状，可以服用氨溴索、乙酰半胱氨酸等；干咳无痰症状，可以服用右美沙芬等；流鼻涕症状，可以服用氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等；鼻塞症状，可以使用赛洛唑啉滴鼻剂等；恶心呕吐症状，可以服用桂利嗪、藿香正气胶囊(丸、水、口服液)等。

一些复方制剂，如白加黑、感康，里面已经含有解热镇痛的对乙酰氨基酚成分，如果已经服用了复方制剂就不要再单用对乙酰氨基酚或者布洛芬了。另外，咳嗽是新冠病毒感染后的常见症状，也是机体的一种防御性反射，所以一般不太推荐大家使用镇咳药。

问题六：中青年新冠病毒感染者是否可以不吃药？

无基础疾病、症状微轻的中青年感染者，可以多喝热水等待自愈即可。

问题七：新冠病毒感染者居家治疗，如何降低家人感染风险？

1.每天定时开门窗通风，保持室内空气流通，不具备自然通风条件的，可用排气扇等进行机械通风。建议每天2~3次，每次30分钟以上开窗通风，通风时注意保暖。

2.做好卫生间、浴室等共享区域的通风和消毒。

3.准备食物、饭前便后、摘戴口罩等，应当洗手或手消毒。

4.咳嗽或打喷嚏时用纸巾遮盖口鼻或用手肘内侧遮挡口鼻，将用过的纸巾丢至垃圾桶。

5.不与家庭内其他成员共用生活用品，餐具使用后应当清洗和消毒。

6.居家治疗人员日常可能接触的物品表面及其使用的毛巾、衣物、被罩等需及时清洁消毒，感染者个人物品单独放置。

7.如家庭共用卫生间，居家治疗人员每次用完卫生间均应消毒；若居家治疗人员使用单独卫生间，可每天进行1次消毒。

8.用过的纸巾、口罩、一次性手套以及其他生活垃圾装入塑料袋，放置到专用垃圾桶。

9.被唾液、痰液等污染的物品随时消毒。

问题八：孩子感染新冠病毒后该如何应对？

孩子感染新冠病毒后，可能会出现发热、咳嗽、咽部不适、咽痛、鼻塞、流涕等症状，部分孩子还可能会出现肌肉酸痛、乏力、呕吐、腹泻等症状，少数孩子可能会出现热性惊厥、喘息、发憋。

孩子感染新冠病毒后要采取对症处理。有发烧症状的给予相应的退热药。6个月以上孩子可以布洛芬或对乙酰氨基酚二选一，2个月以上且6个月以下孩子只能选择对乙酰氨基酚， 2个月以下的孩子不能服用退烧药。3个月以下的婴儿一旦出现发热症状，应该尽早到医院就诊。此外，任何年龄段的孩子如果发热超过3天，或持续高热，或精神状态差，或出现呼吸加快甚至呼吸困难、频繁呕吐、腹泻、脱水等情况，都建议家长立即带孩子去医院就诊。

不建议交替使用两种退烧药，更不能同时使用。交替使用并不会实现更好的退烧效果，反而可能增加孩子肝肾负担，造成脏器的损害。

出现咳嗽症状时，原则上不建议家长自行给孩子服用镇咳药物，因为咳嗽是人体的保护性反射，有助于排出呼吸道分泌物。如果孩子咳嗽伴有鼻塞，可以通过做雾化或者清洗鼻子、提高空气湿度等，增加呼吸道舒适度。如果咳嗽已经影响日常生活或正常睡眠，此时应带孩子前往医院，在医生的指导下，服用止咳祛痰的药物。

问题九：感染新冠病毒后能吃消炎药吗？

新冠肺炎是病毒性感染，所谓的消炎药其实是针对细菌感染的。现有研究证据显示，新冠合并细菌感染的比例非常低，所以大家不要盲目应用消炎药。

问题十：新冠病毒感染者出现哪些情况要及时就医？

1.呼吸困难或气促。

2.经药物治疗后体温仍持续高于38.5℃，超过3天。

3.原有基础疾病明显加重且不能控制。

4.儿童出现嗜睡、持续拒食、喂养困难、持续腹泻或呕吐等情况。

5.孕妇出现头痛、头晕、心慌、憋气等症状，或出现腹痛、阴道出血或流液、胎动异常等情况。