国务院联防联控机制专家：奥密克戎致病力较低

国务院联防联控机制12月5日邀请呼吸危重症专家、首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖接受媒体采访。童朝晖向记者表示，与新冠肺炎疫情初期的原始毒株相比，现在的奥密克戎毒株更温和。临床观察发现，奥密克戎的致病力明显减弱，导致肺炎等危重症的比例以及住院率和病死率，比流感还低。

疫情暴发以来，从原始毒株到奥密克戎毒株，病毒不断变异，传染力和致病力也在不断变化。“作为临床医生，我们一方面在救治患者，一方面也在观察总结病毒变异后患者的特点。”童朝晖说，根据临床观察，疫情初期的原始毒株影响肺部，“白肺、呼吸衰竭患者多，而且很多患者有基础疾病，因此插管的多、上呼吸机的多”。

“从近期奥密克戎感染者的临床表现上看，奥密克戎的传染性更强，但症状以上呼吸道为主，没有高热，而是表现为中低热、嗓子不舒服、咳嗽等。而且，百分之八九十是无症状感染者，加上轻型，占90%以上。普通型不多，危重型更少。”童朝晖说，目前在新冠定点医院接受治疗的患者，绝大部分不是因新冠而接受治疗，而是因为他们的基础病，“治疗方式主要是吃抗病毒药，重点还是关注其基础病”。

童朝晖强调，新冠病毒不断变异后，现在变得温和了，导致肺炎和病情加重的概率明显下降。“从临床角度来看，奥密克戎导致肺炎等危重症的比例，导致的住院率和病死率，比流感还低。”