西安市新型冠状病毒肺炎中医药预防方药

据西安市卫健委官网消息，为做好普通人群新型冠状病毒肺炎防控工作，西安市卫生健康委组织市级中医药救治专家指导组根据发病表现及今冬明春时令特点进行了讨论，由国医大师杨震拟定了预防方药，现公布如下：

一、宣肺御感汤

（一）方剂组成

生黄芪15g 炒白术10g 防风6g 炙百合30g

白扁豆10g 桑叶10g 桔梗10g 芦根30g

生甘草6g 北沙参10g 虎杖10g

（二）煎煮方法

以上11味药用凉水浸泡30分钟，大火熬开后改为小火煎煮15分钟，倒出药汁，再次加水煎开后15分钟，合并两次药汁约200 ml，分早晚两次服用。

（三）适用范围

16岁至70岁健康成年人。

（四）注意事项

1.该方剂以扶正御邪为主，建议于流行期间，早饭前晚饭后各服一次，1周为1个疗程，1-2疗程即可。

2.在使用过程中如有任何不适应及时停用。

3.孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用。

4.服药期间应饮食清淡，宜少食辛辣刺激、豆类、肉类、生冷及其他不易消化的食物；服药期间亦不宜饮茶、酒、咖啡等，以免降低药效。

二、小儿保肺御感汤

（一）方剂组成

生黄芪9g 炒白术6g 防风3g 玄参6g

炙百合9g 桑叶5g 桔梗6g 厚朴6g

生甘草6g

（二）煎煮方法

以上9味药用凉水浸泡30分钟，大火熬开后改为小火15分钟，倒出药汁，再次加水煎开后15分钟，合并两次药汁约50～100ml，每日分2～3次口服。

（三）适用范围

3岁至16岁健康儿童（青少年）。

（四）注意事项

1.该方剂以扶正御邪为主，建议于流行期间，早饭前晚饭后各服一次，若儿童一次服用50～100ml接受困难，可一日多次少量服用，或酌情减量服用，1周为1疗程，1-2疗程即可。2.在使用过程中如有任何不适应及时停用。

3.服药期间应饮食清淡。宜少食辛辣刺激、豆类、肉类、生冷及其他不易消化的食物；服药期间不宜饮茶、酒、咖啡等，以免降低药效。