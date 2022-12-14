健康中国丨关于BQ.1，你需要知道的几件事

近日网络流传：代号“地狱犬”的新冠变异毒株，在日本“杀疯了”？消息称，一种名为BQ.1.1的新型变异毒株已经出现。该毒株的传染性和致死率都很高，被称作“地狱犬”，已经在日本“杀疯了”。

实际的情况是这样的：

1. BQ.1是奥密克戎BA.5在人群流行传播过程中，通过病毒的变异变迁产生的第六代亚分支。BQ.1.1是BQ.1的第一代亚分支。这些进化分支致病力明显减弱，致重症和死亡比例明显低于早期流行的变异毒株。

2. 2022年6月，尼日利亚感染者中首次发现BQ.1变异株。9月，BQ.1及其衍生的子代亚分支开始在欧美国家流行，占比逐月升高，10月中旬在日本和新加坡等亚洲国家和地区逐渐开始流行。

3. 目前我国已在9个省份的本土病例中检出BQ.1及其亚分支49例，但尚未广泛流行，所致病例数较少，也未观察到患者感染BQ.1后，临床严重程度较其它变异株有所增加。我国现阶段流行的毒株仍以BA.5的亚分支BA.5.2和BF.7为主。

4. BQ.1虽然引起全球范围的关注，但是目前未见任何国家报道BQ.1及其亚分支感染者的致病力增加，也无住院率和病死率增加的报道。近期日本的一项动物研究显示，BQ.1.1的致病性可能与BA.5相同或更低。

5. 健康人群感染奥密克戎系列变异株后，绝大多数以无症状和轻症为主。对一些国家出现传播优势亚分支BQ.1的传闻，公众不要相信未经证实的网络报道。

6. 广大公众要坚持做好个人防护，保持健康文明的生活习惯，积极接种疫苗。

7.我国将继续加强对全球流行的、输入我国的和本土流行的奥密克戎变异株的基因组变异变迁监测，对新出现的传播优势毒株，及时开展传播力、免疫逃逸能力和致病力的评估，为疫苗研发和防控政策不断优化提供科学依据。(健康中国微信公众号 来源：中国疾控中心)