国家疾控局：杜绝“硬隔离” 对隔离人员要做好生活和正常医疗保障

人民网北京12月8日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就进一步优化落实疫情防控措施召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，国家疾控局传防司一级巡视员贺青华表示，针对群众反映强烈的“硬隔离”措施，本次优化的新十条明确要求，严禁以各种方式封堵消防通道、单元门、小区门，要确保群众看病就医、紧急避险等外出通道的畅通。

“采取‘硬隔离’、一封了之的做法不是精准防控，而是懒政怠政、置群众生命财产安全于不顾，要坚决制止。”贺青华强调。

贺青华表示，对于确定需要封控的区域，封控区的党委和政府一定要做到底数清、情况明、服务到位，对隔离人员要用心用情、关心关爱，既要有力度，又要有温度，封控的同时要加强上门服务，做好生活和正常医疗保障。

贺青华说，要推动建立社区与专门医疗机构的对接机制，为独居老人、未成年人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等提供就医的便利。强化对封控人员、患者和一线人员的关心关爱和心理疏导，提供心理援助热线电话，开展心理支持服务等方面的工作，一旦发现有精神卫生方面问题的人员要及时转诊。同时还要加强宣传引导，争取群众的理解和配合，筑牢群防群控的基础。