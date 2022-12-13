专家：老年人咳嗽发烧 出现这些情况需要考虑就医

人民网北京12月13日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群健康管理召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，老人如果在家里出现了咳嗽发烧等症状，怎样判断是否可以在家对症用药？什么情况下需要将老人送医院？

对此，北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明表示，老年人在冬季容易出现呼吸道感染，要加强对老年人的观察，了解他们的基础情况，比如基础心率、基础血压、每分钟呼吸频率、基础体温等。

李燕明说，对有心肺疾病的老年人，需要了解基础的外周血氧饱和度，一旦感染，要观察基础数据的变化。另外，还要观察老年人一般情况的变化，比如意识状态、精神状态、大小便、进食等情况，如果出现以下情况，就需要考虑就医：

第一，症状持续或者加重，比如发热持续甚至有加重倾向。

第二，出现新的症状，比如胸痛、呼吸困难、大小便失禁或者肢体突然不能运动，特别是单侧肢体不能运动，或者是不能进食，出现恶心呕吐的情况，或者出现嗜睡的状态，不认人，出现定向障碍等，这些都是危险的信号。

李燕明表示，此外，基础疾病的加重，比如老年人本身有冠心病的，出现心绞痛，原来有慢阻肺病或哮喘，出现了慢阻肺病和哮喘的加重，都提示需要就诊。以及基础疾病本身不太稳定的，比如有严重的呼吸系统疾病，有严重的心脏基础疾病，或者是有80岁以上的高龄老人，没有接种过新冠疫苗，这类人群是出现重症新冠肺炎的高危人群，需要格外重视。