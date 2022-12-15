为什么说老年人感染之后比较容易出现重症？专家解读

老年人自身免疫力较弱，疫情期间老年人应该如何进行防护？12月13日，“八点直播间”邀请人民好医生健康顾问专家、北京医院呼吸与危重症医学科主任李燕明，为大家介绍了老年人疫情期间防护要点。

为什么说老年人感染之后比较容易出现重症？李燕明介绍，新冠病毒感染是个呼吸道传染性疾病，老年人是我们在新冠病毒感染中是最需要关注和保护的人群之一。老年人容易出现重症的主要原因包括两个方面：第一，老年人随着年龄增加，呼吸道的免疫力乃至全身的免疫功能越来越弱，医学上叫免疫衰老；第二，老年人经常患有多种基础疾病，比如说慢阻肺病、高血压、糖尿病、冠心病等，容易在新冠病毒感染后出现合并症和并发症，乃至出现重症和预后不良的情况。

老年人会不会容易重复感染？李燕明说，新冠病毒在不断地变异，比如有原始毒株、大家比较熟悉的德尔塔毒株、现在流行的奥密克戎毒株等，它们在变异的过程中，毒力、传播力都在变化，因此我们在遭遇不同“版本”时就可能会再次感染。因为短期这个病毒可能不会产生特别大的变异，我们感染以后体内会产生保护性的抗体，在短期内就不会重复感染。

就网友担心的“老人感染的后遗症”问题，李燕明解释，说“后遗症”并不是特别准确。其实不仅是新冠，其他的感染性疾病，比如说流感、肺部感染等 ，都可能会对老年人等脆弱人群造成比较长的影响。虽然感染好了，但是老年人可能因为感染的打击出现衰弱甚至卧床、精神状态变差、活动耐力变差甚至等情况。急性的感染性疾病，可能对宿主造成长程的影响，这并不是新冠病毒感染后特有的情况。越是重症，患者的长程影响就会越重一些。

李燕明表示，老话叫做防患于未然、上医治未病。预防对于老年朋友来说是最重要的。第一，接种疫苗，特别是全程的和加强疫苗的接种可以明显地降低新冠重症的发生率。第二，目前在新冠流行期间，老年朋友尽可能地减少外出，特别是避免去比较封闭的环境和人群聚集的场所。如果非要去的话，一定要佩戴好口罩，减少逗留时间，少触摸公共物体表面，回来要及时洗手。第三，加强通风，还要注意在通风过程中的保暖，避免受凉。第四，加强慢病的管理。不要因为害怕去医院就把日常的药都停了，要坚持基础用药。第五，放松心态，不熬夜，不暴饮暴食，尽量不接触烟酒。（孝金波、崔文睿）