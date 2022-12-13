放松心态，科学应对新冠防治

冬季是呼吸道疾病的高发期，新冠肺炎疫情也存在扩散风险。随着我国疫情防控措施不断优化，限制性措施不断减少，感染人数短期内定然会有所增加。为此，国务院联防联控机制发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》，并附以《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》，依据发热、咽干咽痛等七种症状列出了常用药物，对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、连花清瘟颗粒/胶囊等多种药物均被列入参考表。

近段时间以来，全国民众最为关心的事情之一就是如何在感染新冠病毒后尽快自愈。互联网上相关信息的彼此矛盾让人们更加困惑。由于不少民众缺乏足够药学知识，网络上一度流传着各种偏方；加之部分民众对奥密克戎变异株缺乏足够认识，使得他们在感染居家治疗时也容易病急乱投医。面对这些状况，《新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表》的发布正当其时。

有了科学研究结论的支撑，广大民众在感染新冠病毒后，更应保持心态平和。基于国务院联防联控机制发布的居家治疗指南和常用药参考表，进一步向民众宣传用药规范势在必行。当前，全国多位医学专家都在呼吁，病急不能乱投医，西药退烧药与中药感冒药尽量不要叠加使用，布洛芬和对乙酰氨基酚尽量不要叠加适用，尽量只选择一种对症的药物为宜。这样的呼吁很有必要，能够在一定程度上避免民众在居家治疗服药过程中，过度用药导致药物中毒等问题的发生。

新冠病毒奥密克戎变异株并不可怕是经过科学和实践证明的结果，对此，广大民众不必过分紧张，要正确科学应对可能出现的各种问题。奥密克戎BF.7变异株是北京本轮疫情的主要毒株。据专家介绍，BF.7变异株是国内奥密克戎家族里传播力最强的亚分支，其传染性更强、隐匿性更强，不过毒力也非常低。中国工程院院士钟南山日前也表示，目前在广州，奥密克戎株主要是BA.4、BA.5，国内也有少量的BA.7，致病率低，绝大多数不经过治疗，只要好好休息，5至7天可以好转，危害性很小。

当前疫情防控政策的调整，是基于正确的形势分析，部分民众提出的“不如早点感染”的观点并不正确。新冠病毒感染一次并不能终生免疫，也有一定概率面临二次感染。现阶段，广大民众仍应坚持非必要不聚集，出行戴好口罩，做好自身防护工作。同时，在现阶段保护好自己，能够一定程度上延缓新冠感染峰值的到来，帮助医疗系统争取时间尽快调整医疗机构应对方案，调集医疗资源。这不仅对可能出现的危重症患者是一种帮助，也有利于社会力量抓紧感冒常备药品的供应储备，让每一位民众都能买到对症药物，进一步消除恐慌情绪。