《山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022优化版）》印发

据“健康山东”微信公众号消息，12月11日，为进一步发挥中医药在新冠肺炎防治中的独特优势，山东省卫生健康委组织有关专家经认真研判，结合近期新发病例情况，在《山东省中医疫病防治方案（2022冬春季补充版）》基础上，研究制定了《山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案（2022优化版）》，供各级各类医疗机构和相关医务人员在临床诊疗中参考。

山东省新型冠状病毒肺炎中医药防治方案

（2022优化版）

新型冠状病毒肺炎属于中医疫病范畴，因感受疫戾之气，染时疫湿毒等所致。为充分发挥中医药处置传染病、流行病的优势，强化中医药“治未病”作用，突出中医药辨证论治特色，结合山东今年气候变化及流行病学特点，制定本方案。

一、预防方案

（一）中药预防方

1．普通人群预防方

（1）通用方

药物组成：黄芪9g、炒白术12g、防风6g、太子参12g、金银花12g、紫苏叶6g、甘草3g。

功用：益气养阴 扶正固表

适用人群：普通人群。

（2）运气方（五运六气思路指导的壬寅年冬季防疫方）

药物组成：桑叶6g、菊花9g、桔梗6g、甘草3g、北五味子3g、黄芩6g、炮姜3g。

功用：清泻余热 温寒润燥

适用人群：普通人群。

2．特殊人群预防方

（1）孕妇预防方

药物组成：黄芪9g、炒白术6g、防风6g、黄芩6g、紫苏梗3g、陈皮6g。

功用：理气安胎 扶正固表

适用人群：怀孕的妇女。

（2）老年人预防方

药物组成：黄芪9g、炒白术12g、防风6g、党参12g、茯苓12g、陈皮9g、百合6g。

功用：益气固表 养阴润肺

适用人群：无基础疾病的老年人。

（3）儿童预防方

药物组成：黄芪6g、炒白术6g、防风6g、炒苍术3g、桑叶6g、藿香6g、贯众3g、甘草3g。

功用：益气固表 清热解毒

适用人群：普通儿童。

3．基础疾病者预防方

（1）糖尿病者预防方

药物组成：黄芪9g、白术12g、防风9g、金银花12g、沙参9g、麦门冬6g、芦根15g。

功用：养阴生津 疏风清热

适用人群：患有糖尿病或血糖偏高者。

（2）心脑血管疾病者预防方

药物组成：黄芪9g、炒白术6g、防风6g、党参12g、麦冬9g、五味子3g、丹参9g、金银花12g。

功用：益气固表 养阴清热

适用人群：患有心脑血管慢性疾病者。

（3）慢性呼吸疾病者预防方

药物组成：黄芪12g、炒白术12g、防风9g、金银花12g、连翘6g、桔梗9g、甘草6g。

功用：补益肺气 疏风清热

适用人群：患有慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、支气管哮喘等慢性呼吸系统疾病处于缓解期的患者。

（4）肿瘤患者预防方

药物组成：黄芪12g、炒白术12g、防风9g、金银花12g、半枝莲12g、白花蛇舌草12g、甘草6g。

功用：益气固表 清热解毒

适用人群：患有肿瘤的患者。

（5）慢性肾病者预防方

药物组成：黄芪12g、炒白术12g、防风9g、山药15g、茯苓12g、薏苡仁21g、金银花12g、甘草6g。

功用：补肺健脾 清热渗湿

适用人群：患有慢性肾病处于缓解期的患者。

（6）免疫功能缺陷者预防方

药物组成：黄芪12g、炒白术12g、防风9g、山药15g、女贞子12g、旱莲草12g、虎杖9g、金银花12g、甘草6g。

功用：健脾益肾 养阴解毒

适用人群：免疫功能缺陷的患者。

（二）非药物疗法

1．穴位保健按摩

（1）足三里穴

功效：按摩足三里具有健脾化浊，扶正祛邪之功。

按摩方法：找准穴位后，用拇指或中指适度用力按揉、按压，以出现明显的酸胀感觉为宜。每次按揉5分钟，每日2－3次。

（2）曲池穴

功效：通里达表，外可清热，内可泻火，是表里双清之要穴。

按摩方法：用拇指按揉、按压穴位5分钟，按压力度以感觉酸痛为宜，每日2－3次。

（3）风池穴

功效：具有疏风解表功效，可治疗发热、恶寒、无汗、头痛等。

按摩方法：用拇指或中指适度用力按揉、按压，以出现明显的酸胀感觉为宜。每次按揉5分钟，每日2－3次。

（4）合谷穴

功效：具有疏风散表的功效，可治疗发热、头痛、咽喉肿痛等。

按摩方法：用拇指或中指适度用力按揉、按压，以出现明显的酸胀感觉为宜。每次按揉5分钟，每日2－3次。

2．中药辟瘟香囊

用羌活3g、柴胡3g、大黄3g、苍术3g、细辛3g、吴茱萸3g，上药共研成细末，装入布袋内，挂佩在胸前，时时嗅闻，2－3天更换一个香囊，可以连续使用1－2周。

注意事项：过敏体质者慎用。

3．中药足浴

用羌活9g、独活9g、当归9g、黄芪9g、桂枝9g、艾叶9g，水煎30分钟，水温适宜后足浴，水位应超过踝关节以上，以身体微微汗出为宜，每次约15－30分钟，起到扶正祛邪，活血通络的功效。

（三）生活调摄

1．保持距离 做好防护

（1）外出佩戴口罩，减少到人群密集场所活动。

（2）勤洗手，可选用洗手液（或肥皂）加流动水洗手，或使用含有75％酒精的手消毒剂，要彻底洗干净手掌、手背、指缝、指尖、拇指和暴露在外的手腕与前臂。

（3）避免使用未清洁的手或物接触口、鼻、眼等黏膜处，不要随意抠鼻、揉眼；咳嗽、喷嚏时，用纸巾挡住口鼻，注意遮挡。

（4）如需进入公共场所，如箱式电梯、超市、商场，以及乘坐公共交通等，一定要佩戴口罩，错峰进入；触碰电梯按钮，使用纸巾，及时洗手。

2．坚持通风 定期消毒

（1）每天室内通风换气不少于2次，每次不少于30分钟。

（2）居家或办公场所，每周应至少2次使用75％酒精、稀释后的84消毒液等消毒杀菌，尤其对接触过冷冻食品的物品进行消杀。

3．饮食清淡 膳食均衡

（1）每日适当摄入新鲜的蔬菜、水果，酌情食用肉类，多食米粥、山药、莲子等健脾和胃的食物，保证营养均衡。

（2）少食煎、烤、炙等高热量食物，如炸鸡、烤肉、膨化食品等；避免摄入生冷、油炸、黏腻等食物。

（3）养成良好的用餐习惯，用餐时不混用餐具，应用公筷；食堂就餐时自备餐具。

4．劳逸结合 适当锻炼

（1）保证睡眠，不熬夜，每日睡眠时间维持在8小时左右，入睡不超过23点，适时午休30分钟左右。

（2）适当运动，运动有利于保持心情舒畅，强健体魄。

二、治疗方案

（一）成人治疗方案

1．无症状感染者

推荐方药：金银花15g、桑叶12g、连翘12g、桔梗9g、芦根12g、薄荷6g（后下）、防风12g、藿香9g、甘草3g。

功用：疏风解表 清热解毒

以发热为主，体温超过38℃者，可加石膏30g、葛根15g、柴胡15g，或加用羚羊角粉0.6g，分次冲服。以咽干、咽痛为主者，可加玄参15g、射干12g、锦灯笼12g。伴恶心或呕吐者，加紫苏叶9g、芦根15g。大便秘结者，加生大黄6g（后下）、瓜蒌15g。

适用人群：新型冠状病毒感染后无症状者。

推荐中成药：偏风热者选用复方西羚解毒胶囊（片）、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）；偏风寒者选用葛根汤颗粒、荆防颗粒；偏湿邪者选用藿香正气水等。

2．轻型

（1）寒湿郁肺证

临床表现：恶寒发热或无热、干咳、咽干、倦怠乏力、胸闷脘痞、或有纳呆、呕恶、便溏，舌体胖大边有齿痕、舌质淡或淡红、苔白腻、脉濡。

推荐方药：苍术15g、陈皮9g、厚朴9g、藿香15g、草果6g、生麻黄6g、羌活9g、生姜3片、槟榔9g。

口咽干燥重者，加知母12g、白芍12g。

推荐中成药：葛根汤颗粒、荆防颗粒、散寒化湿颗粒。

（2）湿热蕴肺证

临床表现：低热或不发热、微恶寒、乏力、头身困重、肌肉酸痛、干咳痰少、咽痛、口干不欲多饮，或伴有胸闷脘痞、无汗或汗出不畅，或见呕恶纳呆、便溏或大便粘滞不爽，舌淡红、苔白厚腻或薄黄，脉滑数或濡。

推荐处方：槟榔9g、草果9g、厚朴12g、知母12g、黄芩12g、柴胡15g、赤芍15g、连翘15g、青蒿12g（后下）、苍术15g、大青叶15g、甘草6g。

推荐中成药：连花清瘟胶囊（颗粒）、复方西羚解毒胶囊（片）、苦甘颗粒、金花清感颗粒、银翘解毒颗粒。

3．普通型

（1）疫毒闭肺证

临床表现：身热不退或往来寒热、咳嗽痰少、或有黄痰、腹胀便秘、胸闷气促、咳嗽喘憋、动则气喘，舌质红、苔黄腻或黄燥，脉滑数。

推荐方药：炙麻黄6g、苦杏仁9g、生石膏30g、瓜蒌30g、生大黄6g（后下）、葶苈子9g、桃仁9g、草果6g、槟榔12g、苍术12g，甘草6g。

肌肉酸痛者加羌活9g；热毒重者加金银花15g、连翘15g、贯众12g、桔梗12g；乏力明显者加西洋参6g，或太子参12g。

推荐中成药：痰热清胶囊、清肺排毒颗粒、宣肺败毒颗粒。

（2）气营两燔证

临床表现：大热烦渴、喘憋气促、谵语神昏、视物错瞀、或发斑疹、或吐血、衄血、或四肢抽搐，舌绛少苔或无苔，脉沉细数、或浮大而数。

推荐方药：生石膏30－60g（先煎）、知母30g、生地黄30－60g、水牛角30g（先煎）、赤芍30g、玄参30g、连翘15g、丹皮15g、黄连6g、竹叶12g、葶苈子15g、甘草6g。

胸闷喘促者，加桑白皮15g、葶苈子9g；口干欲饮者，加芦根18g、北沙参12g、石斛12g。

推荐中成药：安宫牛黄丸、喜炎平注射液、血必净注射液、热毒宁注射液、痰热清注射液、醒脑静注射液等。

4．恢复期：

（1）肺气亏虚证

临床表现：气短、倦怠乏力、纳差呕恶、痞满、大便无力、或便溏不爽，舌淡胖、苔白腻、脉细弱。

推荐方药：炙黄芪30g、党参15g、茯苓15g、法半夏9g、陈皮9g、藿香9g、砂仁6g（后下）、炙甘草6g。

口干舌燥者，加玉竹15g、石斛15g、山药15g。

推荐中成药：玉屏风颗粒。

（2）气阴两虚证

临床表现：倦怠乏力、口干、多汗、不欲饮食，舌红苔少，脉细无力。

推荐方药：竹叶9g、生石膏15g（先煎）、党参15g、麦冬15g、粳米30g、炙甘草6g。

乏力汗出多者，加黄芪18g、白术12g、浮小麦15g；不欲饮食者，加炒神曲12g、山药12g、炒麦芽12g；口干者，加玄参12g、石斛12g、五味子6g。

推荐中成药：养阴清肺丸。

（二）儿童治疗方案

1．无症状、轻型患者

推荐方药（3－6岁儿童用量）：金银花9g、桑叶9g、连翘6g、桔梗6g、芦根12g、贯众4.5g、苍术6g、藿香6g、甘草6g。

以发热为主，体温超过38℃者，可加石膏21g、葛根18g、柴胡15g；超高热时，可加用羚羊角粉0.3g，分次冲服；以咽干、咽痛为主者，可加玄参9g、射干6g；伴恶心或呕吐者，加紫苏叶9g、生姜3片；大便秘结者，加生大黄3g（后下）。

功用：疏风解表 清热解毒

适用人群：新型冠状病毒感染后无症状及轻型。

推荐中成药：偏风热者选用小儿青翘颗粒、抗感颗粒（儿童型）、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒；伴消化不良（夹滞）者选用小儿豉翘清热颗粒、消积止咳颗粒（口服液）；咽痛重者选用金莲清热泡腾片、开喉剑喷雾剂（儿童型）；咳喘重者选用小儿肺热咳喘口服液（颗粒）、清咳平喘颗粒；偏风寒者选用葛根汤颗粒、荆防颗粒；偏湿邪者选用藿香正气口服液（无醇型）、抗病毒口服液。

2．重型

疫毒闭肺证

推荐方药（3－6岁儿童用量）：生炙麻黄各3g、炒苦杏仁6g、生石膏21g、甘草6g、藿香6g、厚朴6g、麸炒苍术6g、草果6g、清半夏6g、茯苓12g、生大黄3g（后下）、炒葶苈子6g。

恶寒重者加羌活9g；大便溏者去生大黄，加薏苡仁15g；热毒重者加焦栀子6g、黄芩9g；乏力明显者加党参9g。

功用：宣肺泄热 化湿败毒

适用人群：新型冠状病毒感染重型。

推荐中成药：连花清瘟颗粒、小儿豉翘清热颗粒、金振口服液、安脑丸。

3．恢复期

（1）肺脾气虚证

推荐方药（3－6岁儿童用量）：黄芪9g、党参9g、茯苓12g、姜半夏6g、陈皮6g、藿香6g、砂仁6g（后下）、炒鸡内金12g、炒甘草6g。

功用：补肺健脾 培土生金

适用人群：新型冠状病毒感染恢复期肺脾气虚证。

推荐中成药：小儿肺咳颗粒、玉屏风颗粒。

（2）气阴两虚证

推荐方药（3－6岁儿童用量）：竹叶6g、生石膏15g、党参6g、麦冬12g、桑叶6g、炙枇杷叶9g、炒甘草6g。

功用：养阴清肺 健脾益气

适用人群：新型冠状病毒感染恢复期气阴两虚证。

推荐中成药：蜜炼川贝枇杷膏、养阴清肺口服液。

（三）非药物疗法

1．针灸疗法

（1）毫针针刺取穴：列缺、合谷、大椎、风池、太溪、太渊、曲池、膏肓、肺俞、膈俞等。选以上穴位，针刺平补平泻，留针30分钟，每日1次。在街道、乡镇或社区、村卫生室由专业人员实施。

（2）艾灸或穴位贴敷取穴：大椎、肺俞、脾俞、肾俞、膻中、天突等，每日一次，艾灸每次40分钟，穴位贴敷可每次6－8小时。在街道、乡镇或社区、村卫生室由专业人员实施。

（3）耳针法：常用耳穴如肺、下屏间、内鼻、支气管、神门、交感等。采用针刺或压丸法刺激耳穴，耳穴毫针针刺深度以0.1－0.3cm为宜，得气后留针5分钟，每间隔10分钟行针一次；耳穴压丸法使用王不留行籽贴于相应耳穴，时时压之，留置6－8小时。在街道、乡镇或社区、村卫生室由专业人员实施。

2．中医呼吸锻炼

（1）八段锦：练习时间10－15分钟左右，建议每日1－2次，按照个人体质状况，以能承受为宜。

（2）太极拳：每日1－2次，每次20－30分钟。

（3）呼吸六字诀：“嘘（xu）、呵（he）、呼（hu）、呬（si）、吹（chui）、嘻（xi）”，依次每个字6秒，反复6遍，腹式呼吸方式，建议每天1－2组，根据个人具体情况调整当天运动方式及总量。

3．音乐疗法

音乐疗法属身心医学的范畴，是融合音乐学、生物学、医学和心理学等形成的治疗方法。商音，属于肺的音阶。商调式乐曲曲调高亢、雄伟，具有“金”的特性。可以聆听节奏舒缓的商调式乐曲，如《春江花月夜》等，能恰到好处地调理肺气。

附：中药煎服方法注意事项

1．煎药用具：推荐使用砂锅、搪瓷、玻璃器、不锈钢器具，忌用铁、铝、铜器。

2．先将中药用冷水浸泡45－60分钟，加水量一般超过药面2－3厘米。

3．（头煎）先用大火（武火）煮沸，再用小火（文火）保持沸腾10分钟左右，倒出。（二煎）再次加水，刚浸过药面即可。大火煮沸，再用小火（文火），保持沸腾15－20分钟左右，倒出（或煎煮方法遵医嘱）。两次共取汁400－500ml，每日一剂，分早、晚两次饭后半小时温服；必要时可日服1.5剂，每4－6小时服用1次。

4．儿童中药煎煮方法同成人，两次共取汁100－200ml。小于3岁，每日1／2剂；3－6岁，每日1剂；大于7岁，每日1.5剂。

5．注意药物的特殊用法，如先煎、后下、包煎、冲服等。

6.?超药典剂量，应当在医师指导下使用。

7．妊娠期妇女用药治疗参考成人方案，避免使用妊娠禁忌药。

8．如病情发生变化，根据实际情况辨证论治。

9．应在中医医师辨证指导下使用。