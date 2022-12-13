国家卫健委：12月12日新增新冠肺炎本土确诊病例2270例、无症状感染者5181例

12月12日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2315例。其中境外输入病例45例（广东22例，北京8例，上海8例，浙江2例，天津1例，福建1例，山东1例，湖北1例，陕西1例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（均在浙江）；本土病例2270例（广东775例，北京559例，浙江243例，海南186例，重庆180例，河南74例，四川71例，福建29例，山东28例，黑龙江20例，云南16例，辽宁14例，上海14例，山西12例，湖南9例，陕西8例，内蒙古7例，安徽6例，江苏4例，湖北4例，天津3例，河北2例，江西2例，广西1例，贵州1例，西藏1例，宁夏1例），含153例由无症状感染者转为确诊病例（广东107例，重庆26例，福建11例，浙江3例，山东2例，北京1例，江苏1例，安徽1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例12例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例11例（均在北京）。

当日新增治愈出院病例3943例，其中境外输入病例61例，本土病例3882例（广东1802例，北京473例，四川341例，重庆216例，福建142例，云南133例，浙江108例，黑龙江91例，河南83例，内蒙古74例，辽宁65例，山西50例，陕西50例，江苏49例，湖南39例，山东38例，贵州37例，上海31例，河北13例，湖北11例，新疆10例，安徽6例，海南6例，青海5例，西藏4例，广西2例，天津1例，江西1例，甘肃1例），解除医学观察的密切接触者195613人，重症病例较前一日增加6例。

境外输入现有确诊病例491例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例28275例，累计治愈出院病例27784例，无死亡病例。

截至12月12日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例36340例（其中重症病例147例），累计治愈出院病例326052例，累计死亡病例5235例，累计报告确诊病例367627例，现有疑似病例18例。累计追踪到密切接触者15057211人，尚在医学观察的密切接触者777516人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者5364例，其中境外输入183例，本土5181例（重庆1398例，广东1264例，北京468例，山西231例，黑龙江214例，天津213例，山东199例，青海127例，河北125例，上海115例，陕西106例，湖北102例，河南82例，云南80例，江苏76例，海南64例，浙江57例，吉林45例，四川42例，广西39例，辽宁36例，福建35例，宁夏25例，安徽17例，内蒙古5例，西藏4例，新疆4例，甘肃3例，兵团3例，江西1例，湖南1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者25685例，其中境外输入176例，本土25509例（广东4732例，重庆3996例，四川2233例，甘肃2143例，山西1480例，北京1414例，河南970例，云南823例，新疆802例，湖北684例，山东626例，黑龙江613例，江苏608例，辽宁397例，天津362例，内蒙古353例，吉林337例，浙江335例，湖南321例，陕西296例，福建286例，安徽265例，青海246例，贵州229例，广西225例，河北212例，上海198例，宁夏162例，江西117例，西藏24例，海南16例，兵团4例）；当日转为确诊病例155例（境外输入2例）；尚在医学观察的无症状感染者230346例（境外输入1659例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例8958677例。其中，香港特别行政区476597例（出院103196例，死亡10984例），澳门特别行政区1040例（出院801例，死亡6例），台湾地区8481040例（出院13742例，死亡14710例）。

（注：媒体引用时，请标注“信息来自国家卫生健康委员会官方网站”。）