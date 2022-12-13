只咳嗽发烧算无症状吗？“阳”过一次还会再“阳”吗？——国务院联防联控机制专家解答防疫热点问题

奥密克戎致病力在减弱，感染后大多表现为无症状或轻型。只咳嗽、发烧算无症状吗？“阳”过一次还会再“阳”吗？围绕公众关注的热点问题，国务院联防联控机制有关专家作出专业解答。

1. 问：新冠病毒阳性感染者只是咳嗽、发烧，算无症状吗？

答：阳性感染者若只是咳嗽、发烧，没有出现肺部感染，可归于轻型病例，但不算无症状。从当前全国病例数据看，感染奥密克戎后无症状和轻型大约占了90%以上。

按照目前定义，无症状感染者指的是新冠病毒病原学检测呈阳性，无相关临床表现，如发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等可自我感知或可临床识别的症状与体征，且CT影像学无新冠肺炎影像学特征者。

轻型患者可表现为中低度发热、咽干、咽痛、鼻塞、流涕等上呼吸道感染症状，以及乏力、嗅（味）觉障碍等症状，但是没有肺炎表现。

2. 问：“阳”过一次还会再“阳”吗？多久可能发生二次感染？

答：感染一次新冠病毒后，人体形成的免疫力会起到一定的保护作用。但奥密克戎可能快速变异出新的亚分支，出现较强的免疫逃逸能力，康复者不能完全避免二次感染。

不过，国外有统计数据显示，感染过奥密克戎，不管有无症状，3至6个月内二次感染的概率相当低，多数人在相当长时间内不会重复感染奥密克戎。

对于个人来说，疫情期间最好的办法仍是落实好防护措施，包括戴口罩、注意手卫生、保持社交距离等，并积极接种新冠病毒疫苗，降低感染风险。

3. 问：重复感染会不会让症状更严重？

答：目前没有定论认为重复感染会出现更严重的临床结果。从目前病例来看，即便个别患者在重复感染时出现症状加重的倾向，这一比例也非常低。奥密克戎病毒致病力在减弱，不论是第一次感染，还是再感染，发生重症的概率都很低。