专家：新冠“复阳”的传染性极低 不必恐慌

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，现在大家都非常关注感染康复后返岗的问题，请问感染奥密克戎毒株的人群在多大程度上有可能会“复阳”？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，首先，“复阳”应该叫再检出，实际病毒和核酸还持续存在，只是因为检测和采样的方法，以及排毒的间歇性，导致时阳时阴的情况。所以“复阳”有很多原因。第一个就是检测，在采集样本的时候可能采集得不规范，导致假阴性。再有一点，就是患者在恢复期的时候，可能残留一些核酸的片段，也会出现检测阳性。如果抗原检测显示阴性，然后核酸检测阳性，这种情况不叫“复阳”，因为抗原检测的敏感性低于核酸检测，是否“复阳”，应该以核酸检测作为标准。

王贵强说，在检测过程中采样也是很重要的环节，比如用鼻咽拭子的准确性更高，口咽就差一些，所以出现“复阳”的情况并不足为奇。从“复阳”的发生率来看，既往原始毒株的“复阳率”有很多研究，5%-15%的“复阳率”，目前奥密克戎毒株的“复阳率”具体数据还没有太多的研究。

王贵强还说，关于“复阳”以后的危害性和传染性的问题，既往做了很多研究，所有“复阳”的病人做病毒分离，都没有分离到病毒，也没有看到“复阳”的患者导致进一步的传播。因此“复阳”以后的传染性是极低的。但是强调一点，对家里或周围有老人的，“复阳”的人群也要做好个人防护，避免对老年人等有基础病的人群造成感染。

王贵强表示，从危害性来看，“复阳”的人群基本没有症状，只是核酸阳性，当然也有个别的会出现咳嗽、不适，残留的症状。总体来看，“复阳”是新冠病毒感染相对常见的一种情况，传染性是极低的，不必恐慌。