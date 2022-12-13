据“武汉市场监管”微信公众号消息，12月12日，武汉市市场监管局发布新冠病毒感染居家防治可选用药品目录。武汉市市场监管局表示，新冠病毒感染目前尚无特效药可治，但对症治疗的方法很多，可供对症治疗的药品品种丰富，既有西药，又有中成药。市市场监管局对全市大型零售连锁药店在售的此类药品进行了收集整理，现予发布。

针对新冠病毒感染居家防治，本目录包含了当前武汉药品零售市场绝大部分的可选用药品，市民有需求时可以参考选购，也可在药店药师推荐指导下，选购其他未列入本目录的药品。

抗病毒类

西药

盐酸伐昔洛韦片、利巴韦林气雾剂、阿昔洛韦分散片、泛昔洛韦胶囊、更昔洛韦胶囊、利巴韦林颗粒、盐酸阿比多尔胶囊、盐酸阿比多尔颗粒、盐酸阿比多尔分散片、利巴韦林片、磷酸奥司他韦颗粒、盐酸阿比多尔片、盐酸金刚烷胺片、阿昔洛韦片、利巴韦林喷雾剂 、盐酸吗啉胍片

中成药

抗病毒口服液、金银花口服液、蒲地蓝、金叶败毒、复方鱼腥草合剂、宣肺败毒颗粒

退热类

西药

复方甲氧那明胶囊、氨溴特罗口服溶液、氢溴酸右美沙芬片、盐酸氨溴索口服溶液、氢溴酸右美沙芬口服溶液、氢溴酸右美沙芬口服溶液、硫酸特布他林雾化吸入用溶液、复方甘草片、复方甘草口服溶液、美芬那敏铵糖浆、愈美甲麻敏糖浆

中成药

小儿肺热咳喘口服液、肺力咳合剂、咳速停糖浆、小儿肺热咳喘颗粒、小儿咳喘灵颗粒、半夏止咳糖浆、克咳片、桂龙咳喘宁颗粒、桂龙咳喘宁胶囊、小儿化痰止咳颗粒、消炎止咳片、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊、橘红痰咳颗粒、咳特灵胶囊、强力枇杷露、百咳静糖浆、川贝清肺糖浆、橘红痰咳煎膏、蜜炼川贝枇杷膏、蛇胆川贝液、蛇胆川贝枇杷膏、小儿止咳糖浆、橘红颗粒、川贝枇杷糖浆、急支糖浆、克咳胶囊、京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏

感冒类

注：感冒药有退热止咳功效，不与单纯的退热药同服

西药

氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片、氨酚伪麻美芬片/氨麻美敏片Ⅱ、小儿氨酚烷胺颗粒、酚麻美敏片、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊、复方氨酚烷胺片、小儿氨酚黄那敏颗粒、复方氨酚烷胺胶囊、复方氨酚溴敏胶囊、氨麻美敏片（Ⅱ）、双氯芬酸钠片

中成药

双黄连口服液、感冒软胶囊、维C银翘片、连花清瘟胶囊、感冒清热软胶囊、四季感冒胶囊、感冒止咳颗粒、连花清瘟颗粒、金银花口服液、复方金银花颗粒、感冒清热颗粒、小儿感冒颗粒、强力感冒片、精制银翘解毒片、复方感冒灵颗粒、感冒灵胶囊、感冒灵颗粒、夏桑菊颗粒、复方板蓝根颗粒、小柴胡颗粒、风寒感冒颗粒、小儿豉翘清热颗粒

清热解毒类

注：具有清热解毒、利咽消肿功效

中成药

复方冬凌草含片、复方片仔癀含片、栀子金花丸、蓝芩口服液、银黄颗粒、复方鱼腥草合剂、蒲地蓝消炎口服液、冬凌草糖浆、清热解毒软胶囊、蒲地蓝消炎片、清火胶囊、银黄软胶囊、银黄滴丸