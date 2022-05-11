国家卫健委：近十年来我国护士数量以平均8%的增幅逐年增加

人民网北京5月11日电 （记者张文婷）5月12日是国际护士节，护理工作是卫生健康事业的重要组成部分，护士队伍是卫生健康战线的重要力量，对实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，发挥着非常重要的作用。今日，国家卫生健康委员会就党的十八大以来护理事业发展成效举行新闻发布会。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红在会上介绍，近十年来我国护士的数量每年以平均8%的增幅逐年增加，截止到2021年底，我国护士队伍已经超过500万，达到501.8万人，比2012年增长了一倍还多，每千人口注册护士的人数达到3.56人，护士队伍当中具有大专学历以上的接近80%，护士队伍的整体素质和专业能力不断提升。

护理的服务能力也在持续提高。郭燕红提到，国家卫健委通过持续开展优质护理服务活动、实施护士服务能力的提升工程、护士全面落实责任制的整体护理，护理质量不断改善，患者的满意度持续提高，护理工作逐步在实现贴近患者、贴近临床、贴近社会方面，让群众看病就医的获得感进一步增强。

护士的服务领域亦不断拓展。郭燕红表示，国家卫健委通过实施老年护理服务发展工程，推进护理工作在老年健康工作当中发挥重要作用。

同时，加快推进老年的居家医疗护理服务，护士将护理服务延伸至社区、延伸至家庭，努力为老年人、妇女儿童等慢性病患者等人群，提供多元化的护理服务。“我们还借助‘互联网+’的新业态，为人民群众提供上门的医疗护理服务，切实为群众办实事、办好事，受到群众和社会的普遍好评。”她说。

此外，护士队伍的积极性得到一定调动。在深化医改的进程当中，对护士的薪酬分配、职称晋升、奖励评优等，优先向一线和基层的岗位来倾斜，有效地调动了护士的积极性。特别是近年来，在社会各界的共同支持下，关心、支持和爱护护士队伍的社会氛围逐步形成，护士队伍得到了稳定和发展。